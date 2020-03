vor 17 Min.

Coronavirus: Weitere Terminabsagen

Vereine, Organisationen, Pfarreien und Kulturschaffende im Wittelsbacher Land sagen weitere Veranstaltungen in nächster Zeit ab, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen

Die Sorge, sich selbst und auch andere Menschen mit dem Coronavirus zu infizieren, sorgt weiterhin für zahlreiche Terminabsagen. Auch über das Wochenende sind neue Meldungen aus dem Landkreis dazugekommen. Hier ein Überblick ohne den Anspruch auf Vollständigkeit:

Aichach-Friedberg

Die Frühjahrsversammlung der Katholischen Landvolkbewegung Aichach am Mittwoch, 18. März, im Gasthaus Bichlmeier wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Der Gottesdienst in St. Emmeran, Unterschneitbach, findet trotzdem um 19 Uhr statt. Die Fahrt nach Ursberg am Mittwoch, 15. April, findet ebenfalls später statt. Es ergeht eine Einladung.

Die Katholische Landvolkbewegung Friedberg hat den für Samstag, 21. März, geplanten Begegnungsabend in Hergertswiesen ( Eurasburg) ersatzlos gestrichen. Ebenso entfällt die Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen am Donnerstag, 2. April, in Eurasburg. Dafür wird später ein neuer Termin bekannt gegeben.

Die Bezirksgruppe Schwaben-Augsburg des Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbundes hat den Stammtisch für blinde und sehbehinderte Menschen und ihre Angehörigen am Mittwoch, 18. März, in Friedberg abgesagt.

Der Schützenbund hat sämtliche nationalen Meisterschaften abgesagt. Am Freitag, 13. März, ging die Meldung an die Verantwortlichen in den Gauen und Vereinen. Jetzt sind auch alle internen Schießveranstaltungen des Sportschützengaus Aichach abgesagt, teil Gauschützenmeister Gerhard Lunglmeir mit. oberbayerische, bayerische und deutsche Meisterschaft werden dieses Jahr nicht stattfinden. Der Sportschützengau Aichach bildet einen Krisenstab und informiert die Vereine zeitnah über die aktuelle Lage. Gesundheitsschutz und die Ausbreitung von COVID-19 zumindest zu verlangsamen habe höchste Priorität.

Abgesagt ist die Jahresversammlung der Dorfhelferinnen- und Betriebshelfer-Stationen Aichach und Friedberg. Diese sollte am Mittwoch, 18. März, im Dasinger Ortsteil Laimering stattfinden. Ein neuer Termin wird mitgeteilt.

Alle Kurse der Volkshochschule Aichach-Friedberg bis zum 19. April sind abgesagt.

Aichach

Der TSV Aichach stellt ab Montag, 16. März, den Sportbetrieb ein. Die Regelung gilt zunächst bis 19. April. Über etwaige Änderungen will der Verein versuchen, rechtzeitig zu informieren. Vorsitzender Klaus Laske bittet die Mitglieder um ihr Verständnis: „Wir wollen hiermit auch unseren Beitrag dazu leisten, dass die Infektionsketten unterbrochen werden, um das in den Griff zu kriegen.“ Nähere Auskünfte sind über die Geschäftsstelle unter Telefon 08251/871651 zu erhalten.

Der Obst- und Gartenbauverein Aichach verschiebt seine Jahreshauptversammlung vom Samstag, 28. März. Der neue Termin wird später bekannt gegeben.

Die nächste Chorprobe des Liederchors Aichach ist erst wieder am Dienstag, 21. April, und die Mitgliederversammlung wird vom Dienstag, 31. März, auf einen späteren Termin verschoben.

Das Frauenverwöhnfrühstück beim Christus Forum in Aichach am Samstag, 21. März, findet nicht statt.

Der für Mittwoch, 18. März, geplante Besinnungstag im Aichacher Pfarrzentrum entfällt.

Die Seniorennachmittage von Stadtpfarrei Aichach und Frauenbund im Pfarrzentrum St. Michael entfallen bis auf Weiteres.

Der Vortrag im Aichacher Pfarrzentrum veranstaltet vom Pfarrgemeinderat am Montag, 23. März, findet nicht statt.

Aindling

Die Pfarr- und Gemeindebücherei in Aindling ist ab sofort geschlossen. Infos auf der Internetseite www.buecherei-aindling.de.

Der Kindergottesdienst im Aindlinger Pfarrheim am Sonntag, 22. März, ist abgesagt. Nächster Kindergottesdienst ist am 24. Mai.

Dasing

ist von Montag, 16. März, bis einschließlich Sonntag, 5. April, geschlossen. Wie die Betreiber mitteilen, wollen sie helfen, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Zu den gebuchten Geburtstagsfeiern, Kindergarten-, Schulausflügen und Ähnlichem werden die Betreiber telefonisch informieren. Anfragen an info@jimmys-funpark.de werden beantwortet.

Ehekirchen

Der Kabarettabend mit Stefan Waghubinger am Freitag, 20. März, im Gasthaus Daferner in Schönesberg (Ehekirchen) findet nicht statt. Der Grüne Dorfkreis bemüht sich laut einer Mitteilung um einen Ersatztermin im Jahr 2021.

Inchenhofen

Die Generalversammlung der Krieger- und Reservisten-Kameradschaft (KRK) Inchenhofen am Freitag, 20. März, entfällt.

Kühbach

Die Generalversammlung des Gartenbauvereins Kühbach am Donnerstag, 19. März, wird auf unbestimmte Zeit verschoben.

Schrobenhausen

Der Bund Naturschutz Schrobenhausen hat das Saatgut-Festival in Rettenbach (Aresing) am Samstag, 21. März, abgesagt. Es ist laut BN noch nicht absehbar ob und wie Saatguttausch und Vorträge in 2020 neu angesetzt werden.

Rehling

Laut aktueller Anordnung der Gemeinde sind nach Beendigung der Wahlauszählungen am heutigen Montag ab sofort der Mehrzweckraum und die Schulturnhalle in Rehling bis einschließlich 19. April für alle Veranstaltungen und Übungsstunden gesperrt. Ob der Musikverein und die Chorgemeinschaft ihre wöchentlichen Probenim Rathaus weiter durchführen, bleibt diesen Vereinen selbst überlassen.

Sielenbach

Gymnastik, Zumba, Kinderturnen, Step-Aerobic, Abend-Gymnastik beim TSV Sielenbach entfällt bis auf Weiteres.

Thierhaupten

Eine Woche vor der Premierenvorstellung kommt das „Aus“ für die Theatergruppe der Kolpingfamilie, die ab 21. März fünfmal die Komödie „Der blaue Krug“ von Peter Landstorfer im Herzog-Tassilo-Saal des Klosters zur Aufführung hätte bringen wollen. Ob die dreiteilige Komödie in diesem Jahr zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden kann, ist im Moment noch nicht abschließend geklärt. (AZ)

Terminabsagen, die bis zum Wochenende gemeldet wurden, finden Sie hier: Coronavirus: Auch Kay One in Aichach ist abgesagt

Themen folgen