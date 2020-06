11:27 Uhr

Covid-19-Fälle auf Spargelhof: Ist Aichach-Friedberg jetzt Corona-Hotspot?

Auf einem Spargelhof in Inchenhofen gibt es 21 Corona-Fälle, jetzt wurden 500 Beschäftigte getestet. Aichach-Friedberg wird die Grenze an Neuinfektionen wohl überschreiten.

Von Claudia Bammer

Das Gesundheitsamt hat am Montag und Dienstag mehr als 500 Beschäftigte der Lohner Agrar GmbH in Inchenhofen (Kreis Aichach-Friedberg) auf das Coronavirus getestet. Dort sind vergangene Wochen unter den Erntehelfern des Spargelhofs insgesamt 21 Covid-19-Fälle bekannt geworden. Das Unternehmen, mit Abstand größter Spargelproduzent der Region, hat deshalb vergangene Woche aus freien Stücken die Spargelerntesaison beendet.

Mindestens 21 Corona-Fälle auf Spargelhof im Kreis Aichach-Friedberg

Nachdem zunächst zwei Erntehelfer positiv auf Covid-19 getestet worden waren, wurden diese isoliert und alle Kontaktpersonen – 47 Mitarbeiter – unter Quarantäne gestellt. Diese Kontaktpersonen wurden getestet. Bei 19 von ihnen fiel der Test positiv aus. Sie wiesen keinerlei Symptome auf.

In dieser Woche wurden nun alle weiteren Mitarbeiter auf dem Spargelhof untersucht. Die Tests liefen laut Pressemitteilung des Landratsamtes Aichach-Friedberg ohne jegliche Komplikationen. Die Auswertung der Proben gibt die Behörde am nächsten Montag bekannt. Auch von diesen Mitarbeitern wies laut Gesundheitsamtsleiter Dr. Friedrich Pürner keiner irgendwelche Covid-19-Symptome auf.

Wird der Landkreis Aichach-Friedberg nun zum Corona-Hotspot?

Durch die Reihentestung auf dem Inchenhofener Spargelhof könnte der Landkreis Aichach-Friedberg vorübergehend zu einem sogenannten „Corona-Hotspot“ werden. Das Landratsamt weist darauf hin, bei einer solch großen Anzahl an gleichzeitigen Tests sei es möglich, dass am Ende der Auswertung die Zahl der positiven Proben bei der 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis Aichach-Friedberg die Marke „35“ für Bayern oder gar „50“ – diese gilt deutschlandweit – übersteigt. Wird diese Marke in einem Landkreis überschritten, müssen dort neue Beschränkungen verhängt werden. Das Landratsamt betont aber, dies würde im Wittelsbacher Land in erster Konsequenz ausschließlich Maßnahmen für den betroffenen Spargelhof nach sich ziehen und nicht den ganzen Landkreis betreffen.

Vom Landratsamt wurde bislang nur von den 21 bereits bekannten Covid-19-Fällen berichtet. Das Robert-Koch-Institut meldete am Feiertag Fronleichnam am Donnerstag für den Kreis Aichach-Friedberg 56,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Der Landkreis hat 133.596 Einwohner. Das Gesamtergebnis der Reihentestung auf dem Spargelhof will das Landratsamt nächsten Montag bekanntgeben.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen