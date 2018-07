11.07.2018

DAV verabschiedet Hüttenwirtin

Zum Hüttenfest hatte die Sektion Aichach des Deutschen Alpenverein (DAV) eingeladen. Die Vorsitzende Elisabeth Oswald konnte mehr als 100 Gäste begrüßen. Anlässlich des 120-jährigen Vereinsbestehens hatte der Vorstand beschlossen, dass die Verköstigung zulasten der Sektionskasse geht.

Beim Fest würdigte Elisabeth Oswald die Verdienste von Resi Waldvogel, die seit 35 Jahren als Vereinsheimwirtin tätig war. Elisabeth Oswald und Martha Hofberger überreichten an Resi Waldvogel für ihr Engagement in der Sektion einen Geschenkkorb. Gleichzeitig stellte die Vorsitzende ihre Schwester Martha Hofberger und Markus Mayer als Nachfolgerduo für die scheidende Hüttenwirtin vor. Für die Kinder trat Sabine Zanker, die Tochter des Ehrenvorsitzenden Rudi Zanker, als Zauberin auf. Mit ihren Kunststücken zog sie auch die erwachsenen Gäste in ihren Bann und erntete für ihren Auftritt den verdienten Beifall. (tel-)

