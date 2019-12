23.12.2019

Da loosen alle im Schloss zu

Bei der bayerischen Weihnachtsgeschichte von Ludwig Thoma im Wasserschloss in Unterwittelsbach begeistern Schauspieler Peter Greif und Haberer-Zwoagsang das Publikum

Von Gerlinde Drexler

„Jetzt, Leuteln, jetzt loost’s amal zua!“ So beginnt eine der bekanntesten bayerischen Weihnachtsgeschichten. Der Schriftsteller Ludwig Thoma erzählt die „Heilige Nacht“ darin auf eine ganze eigene, eine bayerische Art. Begleitet vom Haberer-Zwoagsang liest der Schauspieler Peter Greif sie am Freitag im Sisi-Schloss in Unterwittelsbach (Stadt Aichach) vor ausverkauftem Haus.

Einfühlsam und mit viel Leidenschaft trägt Greif die Weihnachtsgeschichte in Mundart vor. Ludwig Thoma hatte das Geschehen kurzerhand in die winterliche Bergwelt verlegt und die Geschichte in Versform nach dem Lukas-Evangelium erzählt. Es gibt auch hier den Zimmermann Josef und seine Maria: „A Mo, der si Joseph hat gnennt. So brav, wia ma net oft oan findt“, dichtete Thoma.

Beide machen sich auf den Weg nach Bethlehem, zum „Rentamt und sag’n, was ma hamm“. Auch im bayerischen Bethlehem bekommt das Paar die Hartherzigkeit und den Egoismus der Reichen zu spüren. Ein ums andere Mal werden sie bei ihrer Herbergssuche abgewiesen und verhöhnt. Thoma lässt seinen verzweifelten Josef sagen: „Bal’st arm bist, muaßt d’ alssamm vatrag’n, und alls muaß da üba si geh’!“

Nur die einfachen Menschen helfen, wo sie können. Und sie sind auch die Einzigen, die das Wunder der Heiligen Nacht sehen werden. Thoma zeichnet ein lebendiges Bild, wie sich die heilige Stunde ankündigt: Kein Lufthauch war zu spüren, alles verharrte. Sogar „da Fuchs bleibt im Holz drinna steh’. Er hot seine Lauscha aufg’stellt“.

Förmlich den Atem hält man an, wenn Thoma beschreibt, wie es „auf oamal braust’s von ob’n her“. Himmlischer Jubelgesang erklingt gleichzeitig mit Orgel- und Harfenmusik und die Nacht wird taghell. Begleitet von Zitherspiel und Gesang des Haberer Zwoagsangs (Gisela und Siegfried Bradl) schafft Greif es, mit seiner lebendigen Art des Vortrags, die Zuschauer mitten hinein in diese außergewöhnliche Weihnachtsgeschichte zu führen.

Den Ausklang macht der Haberer Zwoagsang: Gemeinsam mit den Besuchern singt das Duo einige Weihnachtslieder. Für die von der Aichacher Kulturszene veranstaltete vorweihnachtliche Stunde gibt es am Ende Bravorufe vom Publikum.

