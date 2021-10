Dachau

vor 32 Min.

13-Jährige wird bei Unfall in Dachau schwer verletzt

Ein 13-jähriges Mädchen ist in Dachau von einem Auto erfasst worden.

Das 13-jährige Mädchen wird am Mittwoch in der Sudetenlandstraße in Dachau von einem Auto erfasst. Sie überquert mit anderen Kindern die Straße.

Ein Auto hat am Mittwochnachmittag in Dachau ein 13-jähriges Mädchen erfasst. Das Kind erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Ein Autofahrer wartet, damit Kinder die Straße überqueren können Wie die Dachauer Polizei mitteilt, ermöglichte eine Autofahrer, der gegen 16 Uhr auf der Sudetenlandstraße in Richtung Erich-Ollenhauer-Straße unterwegs war, einer Kindergruppe, die Straße zu überqueren. Beim Passieren der Sudetenlandstraße achteten die Kinder jedoch nicht auf den von rechts kommenden Verkehr. Deshalb erfasste eine 54-Jährige ein Kind aus der Gruppe mit ihrem Auto. Der Rettungsdienst brachte die schwerverletzte 13-Jährige in die Haunersche Kinderklinik nach München. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1200 Euro. (jca)

