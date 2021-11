Betrunkener prallt in Dachau mit seinem Wagen gegen einen Baum

Ein querstehendes Auto erregt die Aufmerksamkeit der Dachauer Polizei. Der 28-jährige Fahrer hat 1,5 Promille im Blut. Seinen Führerschein muss er abgeben.

Ein 28-Jähriger hat am Samstag in Dachau einen Unfall verursacht. Eine Streife bemerkte gegen 18 Uhr einen querstehenden VW Passat auf dem Bürgermeister-Zauner-Ring. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Mann mit seinem Wagen in Richtung Günding (Gemeinde Bergkirchen, Landkreis Dachau) unterwegs. Dabei kam er nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Unfall in Dachau: Sachschaden im vierstelligen Bereich

Wie die Polizei berichtet, war der junge Mann mit über 1,5 Promille deutlich alkoholisiert und musste deshalb zur Blutentnahme. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6300 Euro. Der Mann blieb unverletzt. Gegen den 28-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt, seinen Führerschein musste er abgeben. (kneit)