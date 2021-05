Einbruch: Unbekannter hebelt Türen von fünf Gartenhütten auf

In einer Dachauer Kleingartenanlage bricht ein Unbekannter in fünf Gartenhütten ein. Der Täter entwendet Werkzeuge und alkoholische Getränke.

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Pfingstsonntag auf Pfingstmontag fünf Gartenhütten in Dachau aufgebrochen. Die Hütten befinden sich in der Kleingartenanlage des Vereins Sonnengärten in der Oberen Moosschwaigestraße. Wie die Polizei berichtet, hat der Einbrecher die Zugangstüren aufgehebelt.

Einbruch in Dachau: Die Polizei bittet um Hinweise

Anschließend entwendete er Werkzeug und alkoholische Getränke von geringem Wert. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Die Polizei Dachau bittet unter der Telefonnummer 08131/5610 um Hinweise. (kneit)

