Motorradfahrer aus Aichach wird bei Unfall in Dachau verletzt

Ein Autofahrer übersieht beim Abbiegen in Dachau einen Motorradfahrer aus Aichach. Es kommt zum Zusammenstoß. Der Aichacher muss ins Krankenhaus.

Zu einem Unfall mit einem Auto und einem Motorrad kam es am Mittwoch gegen 13.15 Uhr in Dachau. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 50-jähriger Dachauer mit seinem Wagen aus der Schwarzhölzlstraße nach links auf die Alte Römerstraße einbiegen. Dabei übersah er einen in südlicher Richtung fahrenden Motorradfahrer auf der Alten Römerstraße, einen 63-Jährigen aus Aichach.

Rettungswagen bringt Aichacher in Klinik

Beim Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer laut Polizei leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in das Krankenhaus Dritter Orden in München eingeliefert. Die beiden Fahrzeuge wurden nach Angaben der Polizei nur geringfügig beschädigt. (AZ)

