Nach Hilferuf: Dachauer Polizisten bringen 87-Jährigen zu Bett

Eine Seniorin bittet die Polizei um Hilfe: Sie schafft es nicht, ihren pflegebedürftigen Ehemann ins Schlafzimmer zu bringen. Zwei Dachauer Polizisten helfen.

Ein etwas außergewöhnlicher Hilferuf ist am Mittwoch bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord in Ingolstadt eingegangen. In Dachau benötigte eine ältere Frau Hilfe, um ihren pflegebedürftigen Ehemann ins Schlafzimmer zu bringen.

Wie die Polizei Dachau mitteilt, war die Seniorin wegen ihrer körperlichen Verfassung nicht alleine in der Lage, ihrem Ehemann zu helfen. In ihrer Not wandte sie sich an die Polizei. Zwei Beamte der Inspektion Dachau nahmen sich der Sache an und unterstützten die Frau, ihren 87-jährigen Gatten ins Bett zu bringen. (jca)