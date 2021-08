Dachau

15:42 Uhr

Rauch am Dachauer Bahnhof: Feuerwehr löscht Brand in Nebengebäude

Ein abbruchreifes Nebengebäude am Dachauer Bahnhof geriet am Sonntagnachmittag in Brand. Die Feuerwehr rückte aus und löschte.

