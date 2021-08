Dachau-Schwabhausen

vor 16 Min.

Anderen Autofahrer übersehen: Unfall an Indersdorfer Gabel

Eine 25-jährige Autofahrerin will an der Indersdorfer Gabel in Richtung Markt Indersdorf abbiegen. Dabei übersieht sie einen anderen Fahrer. Es kommt zum Zusammenstoß.

Bei Schwabhausen (Landkreis Dachau) hat eine 25-jährige Autofahrerin am Dienstag einen Verkehrsunfall verursacht. Sie wollte gegen 19.25 Uhr mit ihrem Wagen an der Indersdorfer Gabel von der Staatsstraße 2047 aus Richtung Schwabhausen kommend nach links auf die Staatsstraße 2050 in Richtung Markt Indersdorf abbiegen. Wie die Polizei berichtet, übersah sie dabei einen 30-Jährigen, der mit seinem Wagen auf der Staatsstraße 2047 in Richtung Schwabhausen unterwegs war. Es kam zur Kollision. Unfall bei Schwabhausen: Schaden im vierstelligen Bereich Nach dem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge musste das Auto der 25-Jährigen von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Wagen des 30-Jährigen wurde nur leicht beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf 7000 Euro geschätzt. Keiner der Insassen wurde verletzt. (kneit)

Themen folgen