Unfall in Dachau: 18-jähriger Autofahrer übersieht Rollerfahrerin

Ein Autofahrer übersieht beim Abbiegen in Dachau eine Rollerfahrerin. Es kommt zur Kollision. Die Frau und ihre sechsjährige Mitfahrerin werden leicht verletzt.

Ein 18-jähriger Autofahrer hat in Dachau eine 40-Jährige auf einem Kleinkraftrad übersehen. Der 18-Jährige war laut Polizei am Dienstag gegen 16.30 Uhr auf der Münchner Straße stadteinwärts unterwegs. Kurz vor dem Sparkassenplatz bog er nach rechts auf einen Parkplatz ab. Wie die Polizei berichtet, übersah er dabei die 40-Jährige auf dem Roller, die auf dem Fahrradschutzstreifen in gleicher Richtung fuhr. Es kam zur Kollision.

Unfall in Dachau: Sachschaden im vierstelligen Bereich

Die 40-Jährige sowie ihre sechsjährige Mitfahrerin stürzten und verletzten sich leicht. Nach Polizeiangaben entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro. (kneit)

