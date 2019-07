vor 18 Min.

Dachdecker stürzt drei Meter tief

22-Jähriger in Pöttmes ist kurz unachtsam und verletzt sich

Ein Dachdecker ist am Montagmittag in Pöttmes drei Meter in die Tiefe gestürzt. Der 22-Jährige verletzte sich dabei schwer. Wie die Aichacher Polizei am Dienstag mitteilte, war der Arbeiter auf einer Baustelle am Moosweg mit Arbeiten auf einem Gerüst beschäftigt. Gegen 12.15 Uhr fiel er offenbar aus Unachtsamkeit durch eine offene Durchstiegsklappe des Gerüstes. Der Mann konnte sich zwar an einer Leiter festhalten und milderte so seinen Sturz. Aber er renkte sich dennoch seine Schulter aus.

Der Rettungswagen brachte den 22-Jährigen ins Krankenhaus. Vorsorglich hatte die Leitstelle einen Rettungshubschrauber zur Unfallstelle beordert. Dieser wurde aber nicht mehr gebraucht. (AN)

