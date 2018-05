12:28 Uhr

Dachdecker stürzt mehrere Meter in die Tiefe

Ein 35-jähriger Dachdecker ist beim Sturz von einem Gerüst gestern Nachmittag in Oberbernbach schwer verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, war der Aichacher mit Dachdeckerarbeiten an einem Haus in Oberbernbach beschäftigt. Gegen 16.45 Uhr trat er auf dem Gerüst auf ein Holzbrett, das zusätzlich als Absturzsicherung zwischen Fassade und Gerüst angebracht war. Der 35-jährige Dachdecker brach auf dem Brett ein, fiel etwa viereinhalb Meter in die Tiefe und verletzte sich schwer am Rücken. Er musste mit dem Rettungshubschrauber nach Augsburg ins Klinikum geflogen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei dürfte sich der Mann mehrere Wirbel gebrochen haben. (AN)

