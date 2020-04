Damit Ostern nicht ausfällt: Was Pfarrer sich einfallen lassen

Plus An Ostern können Christen wegen des Coronavirus' nicht zum Gottesdienst gehen. Doch die Pfarrer lassen sich einiges für sie einfallen, nicht nur im Internet.

Ausgerechnet an Ostern, einem der wichtigsten Feste der Christenheit, finden die Gottesdienste in diesem Jahr ohne Besucher statt. Um die Verbreitung des Coronavirus weiter einzudämmen, gibt es auch an den Ostertagen kein gemeinsames Gebet in den Kirchen. Die Pfarreien gehen verschiedene Wege, um Gläubigen trotzdem ein Gefühl der Verbundenheit zu geben. Eine wichtige Rolle spielen dabei Hausgottesdienste.

Pfarrer Thomas Rein aus Pöttmes sagt: „Ostern wird speziell.“ Schweren Herzens müsse man heuer Abstriche machen. Er schließt schon jetzt bei jedem Gottesdienst die Gläubigen seiner Pfarrei in seine Gebete ein. Man spreche dabei von einer „geistlichen Kommunion“, erklärt er. Seine Erfahrung bis jetzt: „Das stärkt die Leute sehr.“ In den Rückmeldungen, die er bekam, hörte er oft, dass die Menschen „noch nie so intensiv miteinander gebetet haben“. Ein eigenartiges Gefühl sei es trotzdem, wenn sonntags kein Besucher in der Kirche sei, sagt Rein.

Pöttmeser Pfarrer verteilt Gebetszettel in der Pfarrei

Auch am Ostersonntag wird er den Gottesdienst alleine mit zwei Lektoren und den Ministranten feiern. In der Pfarrei verteilte er Gebetszettel, damit die Menschen daheim zusammen einen Hausgottesdienst feiern und die Speisen segnen können. Er werde in Gedanken einen Segen für alle mitsprechen, kündigt der Pfarrer an.

Die Pöttmeser Kirche selbst ist während des Gottesdienstes abgeschlossen, während der übrigen Zeit aber für jeden Besucher geöffnet. „Die Osterkerze brennt“, sagt Rein. Wer will, kann sich also sein Osterlicht in der Kirche abholen. Der Pfarrer betont: „Ostern fällt nicht aus. Wir feiern es für alle mit.“

Seit die Kirchen für Gottesdienstbesucher geschlossen sind, überträgt Aichachs katholischer Stadtpfarrer Herbert Gugler seine Gottesdienste über die Videoplattform Youtube im Internet. An Ostern werde es außerdem ein eigenes Video für die Segnung der Speisen und Palmbuschen geben, kündigt er an. Die Krise sieht er auch als eine Chance, „zusammen zu beten und zu feiern und die Kraft des Segens wieder neu zu entdecken“.

Die Kirchen, wie hier die Stadtpfarrkirche in Aichach, sind geöffnet. Besucher können sich dort das Osterlicht holen. Bild: Gerlinde Drexler

Aichacher Stadtpfarrer: Tipps für die Segnung der Speisen

Jeder Christ sei berufen, zu segnen, erklärt er und nennt als Beispiele das Tischgebet, bei dem das Essen gesegnet wird, oder die Sternsinger, die Häuser segnen. Er verweist auf die Empfehlungen des Bistums Augsburg, das momentan täglich einen Vorschlag für einen Hausgottesdienst auf seine Internetseite stellt. Auch für die Osterfeiertage finden sich unter der Internetadresse des Bistums verschiedene Modelle. Jeder Segen sei gleich viel wert, so der Stadtpfarrer.

Schwierig sei es, wenn Familienmitglieder in Zeiten von Corona Ostern nicht zusammen feiern können, ist ihm bewusst. Er empfiehlt: „Auf jeden Fall rausgehen.“ Schon wenn man auf der anderen Straßenseite jemanden sehe, sei das eine Hilfe. Auch die Kirche selbst ist, außer während des Gottesdienstes, offen, und die Osterkerze wird brennen.

Evangelische Kirche: Filme für die Osterfeiertage im Internet

Genau wie in den evangelischen Kirchen in Aichach und Altomünster (Landkreis Dachau). Anstelle eines live übertragenen Gottesdienstes, wie es Stadtpfarrer Gugler macht, hat der evangelische Pfarrer Winfried Stahl vorab Filme für die Osterfeiertage hergestellt. Zum Inhalt sagt er: „Wir haben versucht, die biblischen Geschichten so zu erzählen, dass gegenwärtige Erfahrungen und Gefühle angesprochen und bearbeitet werden.“ Sprecher ist ein kleiner wilder Hahn, der von den Ereignissen von Gründonnerstag bis Ostermorgen erzählt. Aufzurufen sind die Filme über die Internetseite der evangelischen Gemeinde.

An die über 70-Jährigen verschickte die Pfarrei einen Sondergemeindebrief, in dem auf einer Seite ein Text für die Ostertage steht. Geplant ist, an alle Senioren der Pfarrei, die in Altenheimen leben, einen Brief zu schreiben. Pfarrer Stahl hat zudem eine Idee, von der er aber noch nicht weiß, ob sie umgesetzt werden wird: Er möchte seinen Gemeindemitgliedern an Ostern eine Kerze mit einem kurzen Gebet vor die Haustüre stellen.

