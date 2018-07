vor 18 Min.

Damit Sommergewitter nicht zur tödlichen Gefahr werden

Wenn Gewitter heranziehen, sollte man sich so schnell wie möglich in Sicherheit bringen.

Am Dienstagabend hatten vier Jugendliche am Walchshofener Baggersee großes Glück. Experten geben Tipps, wie man sich bei Blitz und Donner in Sicherheit bringt

Von Katja Röderer

Es kann ganz schnell gehen. Die vier jungen Leute, die am Mittwochabend am Baggersee im Aichacher Stadtteil Walchshofen baden waren, haben es am eigenen Leib erfahren. Wo eben noch die Sonne gestrahlt hat, türmen sich plötzlich schwarze Wolken auf. Ein Gewitter zieht heran. Die vier 15 und 16 Jahre alten Jugendlichen wollen gerade gehen. Sie stehen am Ufer, als der Blitz einschlägt. Später berichten sie Notarzt und Rettungskräften, dass sie einen heftigen elektrischen Schlag gespürt haben. Einer von ihnen klagt zudem über ein taubes Gefühl im Bein. Vorsorglich werden die jungen Leute ins Krankenhaus gebracht.

Der Vorfall ist keine Seltenheit. Hunderte Menschen werden jedes Jahr in Deutschland vom Blitz getroffen. Viele überleben einen direkten Einschlag, aber nicht alle. Die Aichacher Wasserwacht warnt vor dieser brenzlichen Situation. Die Vorsitzende Nancy Rose-Steidle erklärt, dass Badegäste immer sofort aus dem Wasser kommen sollen, wenn sie den Donner eines Gewitters wahrnehmen. „Am besten so schnell wie möglich nach Hause fahren“, rät sie. Wenn es blitzt, sollen die Badegäste freie Flächen meiden und in ein Gebäude flüchten. Am Radersdorfer Baggersee fordert die Wasserwacht die Gäste im Ernstfall dazu auf, das Wasser zu verlassen. „90 Prozent machen das aber ohnehin“, berichtet Nancy Rose-Steidle. Im Aichacher Freibad ruft der Bademeister die Gäste bei Gewitter aus dem Wasser.

Gefährlich wird es bei Blitz und Donner aber nicht nur am Wasser. Auch auf Fußballplätzen haben sich schon tragische Szenen abgespielt. Dabei haben die Schiedsrichter Vorgaben. Anton Großhauser ist Obmann der Schiedsrichtergruppe Ostschwaben: „Wenn das Gewitter in zwei bis drei Kilometern Entfernung ist, muss das Spiel unterbrochen werden“, erklärt er. Alle müssten den Platz verlassen und die Spieler würden in ihre Kabinen geschickt. Nach etwa 30 Minuten werde dann überlegt, das Spiel fortzusetzen. Ist das Gewitter noch nicht vorübergezogen, wird nach weiteren 15 Minuten erneut prüfend in Richtung Himmel geschaut. Wenn der sich nicht aufhellt, kann ein Fußballspiel abgebrochen werden. Das könnte im Sommer auch bei Konzerten und Theateraufführungen unter freiem Himmel passieren. Im Hofbergtheater in Schiltberg sitzen die Zuschauer beispielsweise auf einer Anhöhe, umgeben von Wald. Bis zu 1000 Menschen müssten bei Gewitter in Sicherheit gebracht werden. Angelika Weiß kann sie aber beruhigen: Die Theaterleute würden dafür ein leeres Gebäude bereithalten.

Im Maislabyrinth in Kühbach wird versucht, die Gäste bei unsicheren Wetterlagen gar nicht erst ins Labyrinth zu lassen. Sie würden aufgefordert, den Himmel auf ihrem Weg durch den Irrgarten zu beobachten, heißt es. Wenn tatsächlich ein Gewitter aufzieht, würden die Besucher aber auch aus dem Labyrinth geholt werden.

Weder Eichen noch Buchen schützen vor Blitzschlag. „Auf keinen Fall unter einen Baum stellen“, sagt Kreisbrandmeister Christian Happach. Empfohlen werden mitunter sogar bis zu zehn Meter Abstand zu höher stehenden Masten, Ampeln oder Bäumen, damit kein Überschlag entsteht. „Am besten setzt man sich bei Gewitter ins Auto“, so Christian Happach. Der Strom fließt außen über das Auto zur Erde ab.

Sollte die Radtour oder die Wanderung übers Land von einem Gewitter gestört werden, rät der Kreisbrandrat dazu, sich flach auf den Boden zu legen, möglichst in eine Senke, um nicht der höchste Punkt auf weiter Flur zu sein. Auch hier kommt es darauf an, einige Meter Abstand zu anderen Radfahrern, zu höher gelegenen Felsen, Bäumen und zum eigenen Rad zu halten.

Sollte der Blitz jemanden getroffen haben, der danach nicht mehr ansprechbar ist, empfiehlt der Kreisbrandrat, ihn in die stabile Seitenlage zu bringen und den Rettungsdienst zu rufen. Wenn der Getroffene ansprechbar ist und unter Schock steht, sollten die Füße höher gelagert werden, bis der Rettungsdienst eintrifft.

