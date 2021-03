vor 2 Min.

Damit alte Obstsorten im Wittelsbacher Land nicht aussterben

Fachleute und Besitzer alter Apfel- und Birnensorten im Landkreis haben ihr Wissen zusammengetragen. Im Aichacher Kreisgut ist ein besonderes Projekt geplant.

Im Wittelsbacher Land gibt es noch viele alte Apfel- und Birnensorten. Wer sich dafür interessiert, der kann sich in einer neuen Broschüre des Landkreises informieren. Sie liegt ab sofort im Landratsamt Aichach aus. Die durch das europäische Leader-Programm geförderte Bestandsaufnahme der besonderen Apfel- und Birnensorten von 2016 bis 2019 in Nordschwaben ist laut einer Mitteilung vom Pomologen (Apfelkundler) Hans-Thomas Bosch zu Papier gebracht worden.

260 Baumbesitzer aus dem Landkreis haben mitgeholfen

Über 260 Besitzer von sehr alten Apfel- und Birnbäumen und malerischen Streuobstwiesen im Landkreis Aichach-Friedberg sind dem Aufruf gefolgt, haben ihre Zeit und ihr Wissen investiert und so dazu beigetragen, diesen Wissensschatz zusammenzutragen. Die alten Sorten sollten erfasst werden, um auf regionaler Ebene den Erhalt der Obstsortenvielfalt voranzutreiben. Der Nutzen alter Obstsorten für den praktischen Anbau, als Genpool für Forschung und züchterische Entwicklungen sowie als landschaftsprägender Bestandteil von Kulturlandschaften, stand dabei im Vordergrund.

Freuen sich über die neue Broschüre: Landrat Klaus Metzger, Manuela Riepold und Hans-Thomas Bosch (von links). Hinter dem Experten wartet bereits einer der Apfelbäume im ehemaligen Kreisgut auf fachgerechte Pflege.

Insgesamt wurden in ganz Nordschwaben 6354 Apfel- und Birnbäume kartiert – allein 1650 davon mit 162 Sorten im Wittelsbacher Land. Wichtig ist laut einer Mitteilung des Landratsamtes Aichach-Friedberg auch das erneute Aufpflanzen der Sorten mit Reisern in sogenannten Erhaltungsgärten. Ein für Schwaben zentraler Garten mit allen erhaltenswerten Sorten entsteht mit Unterstützung der Landkreise und des Bezirkes Schwaben in Schlachters am Bodensee. Die wichtigen unbekannten und vor allem auch regional bedeutsamen Sorten werden spätestens im Herbst 2022 außerdem auf einer fast drei Hektar großen Fläche im ehemaligen Kreisgut Aichach aufgepflanzt. Veredelt sind die Bäumchen bereits.

Der Landkreis bildet nun Obstbaumwarte aus

Um diese Bemühungen nicht durch mangelnde oder auch falsche Pflege zu gefährden, will der Landkreis engagierten Nachwuchs ausbilden. Das ebenfalls durch Leader geförderte Folgeprojekt „Dezentraler Erhaltungsgarten – Ausbildung Obstbaumwart“ soll Interessierten die qualifizierte Obstbaumpflege näherbringen, um den die Pflanzen im Erhaltungsgarten und in privaten Anlagen für die Zukunft zu erhalten. Aus 75 Bewerbern wurden bereits 24 ausgewählt, die im April mit ihrer Ausbildung starten. Über einen Anschlusskurs aufgrund der hohen Nachfrage würden bereits erste Gespräche geführt, teilt das Landratsamt mit.

Die Broschüre über die besonderen Apfel- und Birnensorten liegen im Landratsamt Aichach-Friedberg zur Abholung aus. Die Teilnehmer des Erfassungsprojekts bekommen ein Exemplar zugesandt.

Weitere Informationen wie den Abschlussbericht als Zahlenwerk finden sich im Internet unter www.lra-aic-fdb.de/streuobst. Für Fragen steht außerdem die Kreisfachberaterin für Gartenkultur und Landespflege, Manuela Riepold, unter Telefon 08251/92392 zur Verfügung. (AZ)

