00:32 Uhr

Damit die Kanalgebühr nicht zu stark steigt

Kühbacher verrechnen ihren Kostenanteil an Kläranlage über Ergänzungsbeitrag. Abwasserpreis steigt aus anderem Grund

Von Gerlinde Drexler

Der Neubau der Kläranlage soll über einen Ergänzungsbeitrag auf die Bürger der Gemeinde Kühbach umgelegt werden. Das beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag. Dabei hatte das Gremium vor allem den Abwasserpreis im Blick, der wegen anstehender Kanalsanierungen sowieso steigen wird. Die erste Rate der sogenannten Verbesserungsbeiträge wird voraussichtlich heuer im November fällig. Vorher bekommen die Bürger einen Brief der Gemeinde, um die ermittelten Flächen zu überprüfen.

Rund 4,5 Millionen Euro beträgt der Kostenanteil der Gemeinde an der neuen Kläranlage, die der Zweckverband Paartal baut. Dazu kommen die Kosten für die Anschlussleitung zwischen Kühbach und Paar in Höhe von einer Million Euro. Insgesamt stehen also Kosten in Höhe von knapp 5,5 Millionen Euro im Raum.

Alles über Gebühren zu verrechnen wäre für die Verwaltung am einfachsten, sagte Bürgermeister Johann Lotterschmid. „Das würde uns aber irgendwann mal einholen, weil die Gebühren dramatisch steigen würden.“ Der aktuelle Preis liegt bei 2,50 Euro. Der wird mittelfristig sowieso steigen, weil an Marktplatz, Pfarrstraße und Schrobenhausener Straße Kanalsanierungen anstehen. Lotterschmid rechnet hier mit „mindestens zwei Millionen Euro“, die auf die Gemeinde zukommen. Das wird sich auf die Abwassergebühren auswirken. Die werden nach Abschluss der Maßnahme auf rund 3,50 Euro steigen, schätzte Lotterschmid. Der Vorschlag der Verwaltung war deshalb, die Kosten für den Kläranlagenneubau als Ergänzungsbeitrag abzurechnen und die Sanierung der Kanäle über die Gebühren.

Diskussion gab es im Gemeinderat darüber, ob die eine Million Euro für die Druckleitung mit eingerechnet werden soll oder nicht. Albert Schormair sprach sich dafür aus, die Million über die Gebühren abzurechnen. „Das wäre eine gerechtere Verteilung“, fand er. Karl-Heinz Kerscher hielt dagegen eine Abrechnung über den Ergänzungsbeitrag für fairer. Mit Blick auf den Abwasserpreis sagte er: „Er muss in Zukunft tragbar sein für Familien mit normalen Größen.“ Dem stimmte auch Andreas Arzberger zu. Der Gemeinderat einigte sich darauf, die Kosten in Höhe von knapp 5,5 Millionen Euro zu 70 Prozent über die Geschossfläche und zu 30 Prozent über die Grundstücksfläche abzurechnen. In Zahlen heißt das, dass die Gemeinde pro Quadratmeter Geschossfläche 6,50 Euro und bei der Grundstücksfläche 0,80 Euro abrechnen wird.

Laut der Beispielrechnung beläuft sich der Betrag für ein durchschnittliches 850 Quadratmeter großes Grundstück mit rund 350 Quadratmetern Geschossfläche auf knapp 3000 Euro. Das sei eine Regelung zugunsten der kleinen Hausbesitzer, sagte Bürgermeister Lotterschmid. Er ergänzte: „Ich bin mir bewusst, dass wir viele Grundstücksbesitzer mit größeren Grundstücken haben, die jenseits von 3000 Euro zahlen müssen.“

Die Grundstückseigentümer werden demnächst von der Gemeinde einen Brief erhalten, mit der Bitte, die ermittelten Flächen zu überprüfen. Erst danach werden laut Lotterschmid die Bescheide verschickt werden. Das erste Drittel des Verbesserungsbeitrages wird voraussichtlich heuer im November fällig. Die beiden weiteren Drittel jeweils Ende 2020 und 2021. Auch Ratenzahlungen sind in Einzelfällen möglich.

Themen Folgen