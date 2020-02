vor 48 Min.

Damit es gut läuft mit der Betreuung

Begegnen – Begleiten – Betreuen bietet in diesem Jahr sieben Veranstaltungen im Landkreis an

Die Veranstaltungsreihe Begegnen – Begleiten – Betreuen umfasst in diesem Jahr sieben Termine. Dem gleichnamigen Arbeitskreis gehören die Betreuungsstelle des Landratsamtes Aichach-Friedberg und die Betreuungsvereine des Bayerischen Roten Kreuzes und des Caritasverbandes für den Landkreis an.

Zum Auftakt geht es am Donnerstag, 27. Februar, ab 19 Uhr um „Das Rätsel Schizophrenie – erkennen und behandeln“. Die psychische Krankheit wird oft falsch verstanden als Spaltung der Persönlichkeit. Die Betroffenen leiden unter Störungen in ihrer Wahrnehmung, was zu einem veränderten Verhalten führt.

Dies hat auch großen Einfluss auf das Leben der Angehörigen. Die Veranstaltung findet im großen Sitzungssaal des Landratsamtes in Aichach statt. Es referiert Professor Peter Buttner von der Hochschule München. Ziel ist es, die Erkrankung kennenzulernen und Informationen zu Symptomen, Ursachen, Formen und Therapiemöglichkeiten zu erhalten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei.

Um Rechte und Pflichten von Betreuern und Bevollmächtigten geht es am Donnerstag, 30. April, von 19 bis ca. 21 Uhr, beim Bayerischen Rotes Kreuz in Friedberg im Lehrsaal in der Hans-Böller-Straße 4. Referentin ist Josefine Miesl, Rechtspflegerin (FH) vom Amtsgericht Aichach.

Welche Angebote stehen bei psychischer Erkrankung zur Verfügung? Das ist Thema am Donnerstag, 18. Juni, von 19 bis ca. 20.30 Uhr beim Caritasverband in Friedberg im ersten Stock in der Hermann-Löns-Straße 6 mit Referentin Michaela Huber. Sie ist Sozialpädagogin bei der der Beratungsstelle ergänzende unabhängige Teilhabeberatung.

Eine ganztägige Fahrt zur Stiftung St. Johannes in Schweinspoint wird am Mittwoch, 15. Juli, angeboten. Abfahrtsort/-zeit sowie Unkostenbeitrag werden noch bekannt gegeben, hier ist eine verbindliche Anmeldung bei der Betreuungsstelle erforderlich.

Um psychische Erkrankungen im Alter geht es am Donnerstag, 22. Oktober, von 19 bis 21 Uhr beim Bayerischen Roten Kreuz in Friedberg in der Hans-Böller-Straße 4 mit Dr. Anne Hiedl. Sie ist Oberärztin am Bezirkskrankenhaus Augsburg.

Das Bundesteilhabegesetz ist am Donnerstag, 5. November, von 19 bis 21 Uhr Thema beim Caritasverband in Friedberg in der Hermann-Löns-Straße 6 Thema. Professor Andreas Scheulen, Fachanwalt für Familienrecht und Verwaltungswirt, spricht zu dem Thema.

Die rechtliche Betreuung steht am Samstag, 7. November, von 9 bis 15 Uhr im Landratsamt in Aichach im Mittelpunkt für Mitarbeiter des Betreuungsgerichts, der Betreuungsstelle des Landratsamtes, der Betreuungsvereine des Landkreises. Der Unkostenbeitrag für Tagungsunterlagen, Getränke und Mittagessen wird zeitnah bekannt gegeben. Verbindliche Eine Anmeldung bei der Betreuungsstelle ist hierfür erforderlich.

Der Programmflyer ist erhältlich bei den Betreuungsvereinen des Roten Kreuzes und des Caritasverbandes und bei der Betreuungsstelle. Das Programm ist mit dem Suchbegriff Begegnen–Begleiten–Betreuen im Internet abrufbar unter der Adresse www.lra-aic-fdb.de. Bei Fragen kann man sich an die Außenstelle des Landratsamtes Aichach-Friedberg wenden, Betreuungsstelle, Telefon 08251/92-266 oder 08251/92-286. (AN)

