vor 38 Min.

Damit es summt und brummt

Der Bund Naturschutz Aichach-Friedberg veranstaltet in Schloss Blumenthal im nächsten Jahr wieder einen Biodiversitätstag. Anmeldungen sind ab jetzt möglich

Zum dritten Mal findet im Landkreis ein Biodiversitätstag statt. Ziel ist es, alle Menschen zusammenzubringen, die beruflich oder privat mit und in der Natur arbeiten, um mehr für Artenvielfalt und Artenschutz zu erreichen. Die Veranstaltung am Samstag, 9. November, in Blumenthal steht unter der Schirmherrschaft von Landrat Klaus Metzger.

Der Veranstalter, die Kreisgruppe Aichach-Friedberg des Bund Naturschutz, spricht in einer Mitteilung von einem großen Erfolg, weil bereits zwei für den Landkreis wichtige Initiativen aus einem Biodiversitätstag hervorgegangen sind:

Zum einen hat das Bürgerschaftsprojekt „Wittelsbacher Land blüht und summt“ im Frühjahr, begleitet von Manuela Riepold, seine Arbeit aufgenommen und erste Erfolge vorzuweisen.

Wegen dieser engen Verbindung hat der BN das Projekt als Untertitel für die diesjährige Veranstaltung aufgenommen. Zum anderen wurde die „Öko-Modellregion Paartal“ mit Projektmanagerin Kathrin Seidel gestartet. Laut BN ist auch eine Reihe privater Projekte im Landkreis entstanden.

In diesem Jahr liegt der besondere Schwerpunkt des Biodiversitätstages auf praktischen Anregungen zum Erhalt der Artenvielfalt im besiedelten und im landwirtschaftlichen Umfeld. Manuela Riepold und Kathrin Seidel bringen sich mit Vortrag oder Workshop ein. Darüber hinaus stehen sogenannte Impulsvorträge auf dem Programm: Markus Haseitl ist ein Pionier bürgerschaftlichen Engagements zum Erhalt der Artenvielfalt im Allgäu und in der Schweiz. Er berichtet über „Bürger-Bienen-Biodiversität – wie ein lokales Blühprojekt seine Kreise in der Region zieht“. Claudia Kriegebaum ist Projektleiterin im Projekt „F.R.A.N.Z.“ (Für Ressourcen, Agrarwirtschaft & Naturschutz mit Zukunft). Sie referiert über praxistaugliche und wirtschaftlich tragfähige Naturschutzmaßnahmen in intensiv bewirtschafteten Agrarräumen. Dieses vom Deutschen Bauernverband unterstützte Forschungsprojekt entwickelt Verfahren, mit denen in der konventionellen Landwirtschaft unter wirtschaftlichen Aspekten Naturschutz gewährleistet werden kann.

Die Veranstaltung richtet sich an alle interessierten Bürger, Behörden, Vereine, Verbände und Kommunen, die etwas für den Erhalt und die Verbesserung der Biodiversität im Landkreis tun möchten. Die Teilnahme ist kostenlos. (AN)

Kreisgeschäftsstelle Bund Naturschutz, mail@bn-aic.de; Informationen bei Wolfhard von Thienen, w@thienen.de, 08233/31286.

