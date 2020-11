18:55 Uhr

Dampf aus Räucherofen löst Feuerwehreinsatz in Aichach aus

Wasserdampf aus einem Räucherofen hat am Dienstagabend einen Feuerwehreinsatz in Aichach ausgelöst.

Die Feuerwehr Aichach war am Dienstagabend am Hit-Markt im Einsatz. Der Markt musste rund 20 Minuten gesperrt werden. Was den Feueralarm ausgelöst hatte.

Von Max Kramer

Wegen eines ausgelösten Feuermelders musste am Dienstagabend ein Löschzug der Aichacher Feuerwehr ausrücken. Der Grund: Am Hit-Markt in der Franz-Beck-Straße war Wasserdampf aus einem Räucherofen getreten und hatte den dortigen Feuermelder erreicht. Die so alarmierte Feuerwehr traf um kurz nach 18 Uhr ein und kontrollierte das Gelände mit einer Wärmebildkamera nach möglichen Brandherden.

Feuermelder wegen Räucherofen ausgelöst: Feuerwehr Aichach im Einsatz

Als keine Gefahr festgestellt werden konnte, schaltete die Feuerwehr die Melde-Anlage aus. Wie die Feuerwehr auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, musste der Markt für etwa 20 Minuten gesperrt werden. Zu ähnlichen Einsätzen komme es dort häufiger. Neben der Feuerwehr war auch der Rettungsdienst im Einsatz.

