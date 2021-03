13:00 Uhr

Daniela Asam träumt vom Leben im Tiny-Haus: Aber wo?

Plus Die 30-jährige Obergriesbacherin braucht nicht viel Raum zum Wohnen. Ein Tiny-Haus würde ihr reichen - doch es fehlt am passenden Grundstück.

Von Stefanie Brand

Daniela Asam hat einen Wohntraum, den sie sich am liebsten in ihrer Heimatgemeinde, in Obergriesbach, verwirklichen würde. Um ihren Plan vom Leben im Tiny-Haus, einem Minihaus, umsetzen zu können, braucht sie nicht nur Platz, sondern auch das Verständnis der Obergriesbacher für ihre Idee.

Daniela Asam will auf viel Wohnraum gerne verzichten

Um für Verständnis zu werben, zu erklären, was sie vorhat und vielleicht sogar jemanden zu finden, der ein Grundstück zur Verfügung stellen kann, durfte die 30-Jährige ihren Traum vom Wohnglück vor der offiziellen Gemeinderatssitzung am Dienstagabend im Zuge einer Informationsveranstaltung vorstellen. Dabei sprach die Obergriesbacherin auch ganz konkret über ihre Wohnträume und darüber, warum sie künftig auf viel Wohnraum gut und gerne verzichten würde. Sie möge den Minimalismus und brauche nicht viel, erklärt Daniela Asam auf Anfrage unserer Redaktion. Deswegen habe sie sich die Frage gestellt, warum sie mehr Wohnraum in Anspruch nehmen solle, als sie benötige. Diese Ausgangssituation, der Nachhaltigkeitsgedanke und die Vorstellung, den eigenen, ökologischen Fußabdruck möglichst klein zu halten, veranlasste sie zu ihren Plänen vom Tiny-Haus.

Daniela Asam will ein Tiny-Haus mit 35 Quadratmetern

Was Asam nun dafür braucht, ist ein Grundstück, auf dem das Minihaus stehen kann und wo sie die Möglichkeit hat, einen Garten anzulegen, in dem sie selbst etwas anbauen kann. Gerne würde die 30-Jährige ihren Wohntraum auf etwa 35 Quadratmetern in Obergriesbach verwirklichen, denn hier kommt sie her. Doch auch in der näheren Umgebung könne sie sich vorstellen, in ihrem Tiny-Haus zu leben - vielleicht sogar neben anderen Tiny-Haus-Bewohnern in einer Art Mini-Haus-Park.

So kommt die Idee beim Bürgermeister von Obergriesbach an

Die Vorstellung ihrer Idee vor den Mitgliedern des Gemeinderats und einigen interessierten Bürgern bewertete die 30-Jährige im Nachgang positiv. Und ihr Gefühl trügt sie nicht, denn auch Obergriesbachs Bürgermeister Jürgen Hörmann ist begeistert von der Idee - "am liebsten als kleines Grüppchen", verrät er.

