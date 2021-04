Darf auf Aichachs Friedhöfen bald ohne Sarg beerdigt werden?

Plus Weil in Bayern die Sargpflicht gelockert wird, könnten auch in Aichach Bestattungen im Leichentuch möglich werden. Vorher sind aber noch viele Fragen zu klären.

Friedhöfe sollen würdige Ruhestätten für die Verstorbenen sein. Was auf ihnen erlaubt ist und wie die Gräber dort gestaltet werden dürfen, regelt die Friedhofssatzung. Die Stadt Aichach ist gerade dabei, ihre zu überarbeiten. Die neue Satzung stellte Ordnungsamtsleiter Manfred Listl nun im Finanzausschuss des Stadtrats vor. Noch nicht eingearbeitet ist da eine Neuerung, über die im Ausschuss schon diskutiert wurde: die Lockerung der Sargpflicht. Dadurch werden Bestattungen nur im Leichentuch möglich, wie sie zum Beispiel bei Muslimen üblich sind. Ob das vor Ort möglich ist, bleibt aber den Kommunen überlassen.

Bevor sarglose Bestattungen in Aichach erlaubt werden, muss eine ganze Reihe von Fragen geklärt werden, erläuterte Manfred Listl. Das beginnt mit der Frage, ob überhaupt Bedarf dafür besteht. Die Friedhöfe, insbesondere die Bodenbeschaffenheit, müssen unter Einbindung des Gesundheitsamts auf ihre Eignung geprüft werden, so Listl. Geklärt werden müsse auch, wer eine sarglose Bestattung pietätvoll durchführen könne und ob Angehörige das übernehmen dürften. Geklärt werden müssten auch die Anforderungen an die Bestatter und das Friedhofspersonal sowie an das Grab bezüglich Größe, Lage und Ausrichtung.

Der Trend geht zur Feuerbestattung

Fragen, die auch die Ausschussmitglieder beschäftigten. Während Listl berichtete, dass bislang die meisten Muslime nach ihrem Tod in ihre Heimat überführt werden, war Erol Duman (Bündnis Zukunft Aichach) ebenso wie Josh Stadlmaier (Grüne) der Ansicht, dass immer mehr Muslime in Deutschland bestattet werden möchten. Duman regte an, einen Teil des Neuen Friedhofs für Muslime vorzusehen.

Weil die Klärung der offenen Fragen einige Zeit in Anspruch nehmen wird, plädierte Listl dafür, die neue Satzung zu beschließen und später zu ergänzen. Damit war der Ausschuss einverstanden. Die Satzung gilt für alle städtischen Friedhöfe und für kirchliche Friedhöfe unter städtischer Verwaltung. Mit der Neufassung, die den Fraktionen vorab bereits zuging, will die Stadt Entwicklungen im Bestattungswesen Rechnung tragen, zum Beispiel dem Trend zur Feuerbestattung.

Neu ist deshalb zum Beispiel, dass künftig in einem Einzelgrab zusätzlich zwei Urnen beigesetzt werden dürfen, in Doppelgräbern zusätzlich vier, in Mehrfachgräbern sechs beziehungsweise acht Urnen. Friedhofsreferent Georg Robert Jung (FWG), der nicht Mitglied des Finanzausschusses ist und daher nicht abstimmen konnte, hielt das nicht für richtig. "Da kauft keiner mehr ein Familiengrab", gab er zu bedenken. In der Folge würden die Grabgebühren steigen. Listl sagte, auch so würden kaum mehr Doppelgräber gekauft. Bürgermeister Klaus Habermann versprach sich von der neuen Regelung, dass Familiengräber länger belegt blieben. Der Ausschuss sprach sich mit 2:9 Stimmen (Manfred Huber, FWG, und Erol Duman, BZA) dagegen aus, das Wort "zusätzlich" zu streichen.

Aichach: Nur noch Grabsteine ohne Kinderarbeit

Neu in der Satzung ist außerdem zum Beispiel eine Vorgabe, dass nur Grabsteine und Grabeinfassungen aufgestellt werden dürfen, die ohne schlimmste Formen von Kinderarbeit hergestellt worden sind. Urnen, die in Erdgrabstätten beigesetzt werden, müssen aus biologisch abbaubarem Material bestehen. Festgelegt ist außerdem, dass die Grabinhaber den unmittelbaren Bereich um die Grabstelle herum selbst pflegen müssen. Mit den Maschinen kämen die städtischen Mitarbeiter beim Mähen nicht bis ganz an die Grabeinfassungen heran, erklärte Listl. Die Satzung wurde dem Stadtrat einstimmig empfohlen.

Die Grünen hatten unter anderem angeregt, Baumgräber vorzusehen. Ein solcher Antrag war 2019 abgelehnt worden. Als Kompromiss wurden damals laut Listl Mehrfachurnengräber unter Bäumen beschlossen. Von zwölf seien erst vier verkauft.

Wird ein Friedwald wieder ein Thema in Aichach?

Auch das Thema Friedwald hatten die Grünen angesprochen. Einen solchen Bestattungswald wollten die Fugger'schen Stiftungen 2019 im Wald bei Blumenthal anbieten. In solchen wird der Standort der Urnengräber lediglich mit einer Plakette gekennzeichnet. Eine Mehrheit im Stadtrat lehnte damals ab. Bürgermeister Klaus Habermann will nun im Stadtrat darüber sprechen, ob das Thema nochmals aufgegriffen werden soll.

Normalerweise würde zwar nur dann erneut über ein Thema gesprochen, wenn es neue Aspekte gibt, so Habermann. Er verwies aber auf die neue Zusammensetzung des Stadtrats und die sich verändernde Bestattungskultur. Georg Robert Jung sah für eine erneute Diskussion keine Veranlassung. "Die Argumente waren damals gut abgewogen", sagte er. Erol Duman (BZA) merkte an, wenn über den Friedwald nochmals abgestimmt wird, wolle er auch über das Verwaltungsgebäude nochmals abstimmen.

