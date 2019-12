Das Aichacher Christkind will Feuerwehrfrau werden

Plus Leonie Huber aus Walchshofen hat an Heiligabend ihren letzten Auftritt beim Aichacher Rathaus-Adventskalender. Warum sie unbedingt Christkind werden wollte.

Das Christkind wird nur selten auf Erden erblickt. Vielen Menschen ist es überhaupt nie vergönnt, das himmlische Geschöpf einmal zu sehen. Familie Huber aus dem Aichacher Stadtteil Walchshofen hat besonderes Glück: Schon zum zweiten Mal wohnt hier in der Adventszeit das Christkind. Denn nach Beatrix Huber vor vier Jahren ist in diesem Jahr deren Schwester Leonie zum Aichacher Christkind ernannt worden. Die Zehnjährige war davor fünf Jahre lang als Engel des Aichacher Christkindlmarkts im Einsatz.

Leonie hat ihre Zeit als Christkind sehr genossen. Seit ihre Schwester 2015 in diese Rolle geschlüpft war, wollte sie ihr nachfolgen. Vor allem wollte sie genau das selbe schöne Kleid tragen, das ihre Schwester damals anhatte. Und das hat auch geklappt. Vier verschiedene Kleider stehen für das Aichacher Christkind zur Wahl. Das, das Beatrix damals getragen hat, hat seitdem kein anderes Christkind mehr angehabt. Erst Leonie hat es jetzt wieder gewählt. „Es glitzert so schön und es ist das einzige, das weiß ist“, berichtet sie.

Beatrix hat Leonie auch geholfen, sich auf ihre Rolle vorzubereiten. So hat sie mit ihr den Prolog, die Eröffnungsrede zu Beginn des Aichacher Christkindlmarkts geübt und darauf geachtet, dass sie langsam spricht. Auch die Eltern des Christkinds haben wichtige Aufgaben. So musste Mutter Ulrike, 45, beispielsweise immer schöne Locken in Leonies Haare zaubern. Und zusammen mit Papa Wolfgang, 50, immer die Fahrdienste zu den Auftritten übernehmen. Der jeweilige Chauffeur war auch dafür zuständig, Leonie im Rathauskeller beim An- und Ausziehen zu helfen. Trotz aller Verpflichtungen sind die Eltern sehr stolz, dass auch Leonie das Christkind spielen durfte und an Heiligabend bei der Öffnung des letzten Fensters am Rathaus-Adventskalenders noch einmal darf. Mehrmals hat sie dabei als Mitglied der Musikschule Aichach auch Saxophon gespielt.

Weniger Termine für das Christkind

Ein großes Lob der Hubers geht an Barbara Albin von der Stadt Aichach, die die Termine des Christkinds und der Engel bestens koordiniert habe. Dabei habe sie auch Rücksicht auf die persönlichen Termine der Kinder sowie schulische Verpflichtungen genommen. Wie Ulrike Huber erzählt, habe Beatrix vor vier Jahren noch etwa doppelt so viele Auftritte absolvieren müssen. Jetzt sei das Programm entspannter. Trotzdem wurde es Leonie nicht langweilig. Neben der täglichen Fensteröffnung erfreute sie die jungen Besucher mehrmals in der Kinderhütte oder sammelte Spenden beim Altbayerischen Adventssingen. Die Kinder wollten immer gerne Fotos mit ihr machen.

Auch mit ihrer Engelsschar war die Zehnjährige sehr zufrieden. Alle Engel hätten schnell gelernt, was zu tun sei. Immerhin waren unter den elf Engeln dieses Jahr sieben neue geflügelte Himmelsboten. Aber eben auch ein paar alte Hasen wie Leonie und ihre Freundin Hannah-Marie Schmaus als Engel.

Das Christkind ist ein Feuerwehr-Fan

Im richtigen Leben besucht Leonie die 5c der Geschwister-Scholl-Mittelschule in Aichach. In ihrer Freizeit spielt sie Saxophon und geht gerne reiten. Künftig will sie auch bei der Aichacher Wasserwacht mitmischen und sobald sie zwölf Jahre alt ist, bei der Jugendfeuerwehr in Aichach. Auch die Schwester und der Papa sind bei der dortigen Feuerwehr.

Von Beruf möchte Leonie gerne einmal Feuerwehrfrau werden. Beatrix wollte vor vier Jahren übrigens Polizistin bei der Reiterstaffel werden. Jetzt ist die 16-Jährige medizinische Fachangestellte bei einem Arzt.

Zum Essen gibt es Schnitzel mit Kartoffelsalat

Ein Feuerwehreinsatz an Heiligabend bei einem schlimmen Unfall hat im Vorjahr dafür gesorgt, dass das Weihnachtsfest der Hubers nicht ganz so besinnlich und fröhlich war wie sonst. Leonie hofft, dass in diesem Jahr alle schön zusammen feiern können. Zuerst wird die Oma besucht, die nebenan wohnt, dann gibt es Bescherung: Leonie hat sich eine Puppe der Serie L.O.L. O.M.G. gewünscht. Danach geht es zum Rathausadventskalender. Wenn sich dort alle voneinander verabschiedet haben, fahren die Hubers weiter zu Oma und Opa nach Großhausen (Gemeinde Kühbach). Dort freuen sich die Kinder nicht nur auf die Bescherung, sondern auch auf eine große Portion Schnitzel mit Kartoffelsalat. Die Christmette rundet den Tag ab.

Im nächsten Jahr wird es bei den Hubers erstmals seit acht Jahren keinen Engel und kein Christkind geben. Das findet Mutter Ulrike aber nicht schlimm: „Dann können wir zum Rathaus-Adventskalender fahren, wann wir wollen und uns die Adventszeit frei einteilen.“