Das Aichacher Kino öffnet wieder - diese Regeln gelten

Plus Am 2. Juli gibt es im Aichacher Kino wieder Filme zu sehen – mit Einschränkungen. Was das für die Besucher bedeutet und worauf die Betreiber in Zukunft hoffen.

Von Sebastian Richly

Die Unternehmer-Familie Rusch hat im Aichacher Cineplex derzeit alle Hände voll zu tun: Dekorieren, Technik prüfen und Lieferanten anrufen. Am Donnerstag, 2. Juli, öffnet das Aichacher Kino nach der Corona-Zwangspause wieder. Geschäftsführer Alexander Rusch freut sich auf die Wiedereröffnung: „Klar, wir wollen, dass es nun endlich wieder losgeht.“

Warum das Aichacher Kino nicht schon am 15. Juni geöffnet hat

Allerdings hätte Rusch bereits am 15. Juni schon wieder Besucher in sein Kino lassen können. Doch der 37-Jährige, der mit seiner Familie acht Kinos in Deutschland (unter anderem noch in Meitingen und Königsbrunn) betreibt, wollte an allen Standorten, noch etwas warten: „Die aktuell noch sehr strengen Hygienevorgaben für die bayerischen Kinos, mit einer maximalen Anzahl von 50 Personen pro Saal, machen einen wirtschaftlichen Kinobetrieb fast unmöglich.“ Mittlerweile dürfen wieder bis zu 100 Personen in größeren Kinosälen Platz nehmen: „Das hört sich vielleicht nach wenig an, macht aber finanziell einiges aus.“ Außerdem haben Rusch und seine Mitarbeiter so mehr Zeit, sich auf den etwas anderen Betrieb einzustellen: „Mit dem Vorlauf fühlen wir uns sicherer.“ Hinzu kämen die fehlenden Neustarts der Filme, die teilweise deutlich nach hinten verschoben wurden. Rusch: „Mit dem späteren Termin können wir Filme für eine breitere Zielgruppe anbieten – das macht es für die Besucher attraktiver.“

Die erfolgreichsten Filme in Aichach 2019 1 / 10 Zurück Vorwärts 1. Platz: Leberkäsjunkie

12.025 Besucher

2. Die Eiskönigin

7.000 Besucher

3. Der König der Löwen

6900 Besucher

4. Das perfekte Geheimnis

6425 Besucher

5. Avengers: Endgame

5850 Besucher

6. Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers

3900 Besucher

7. Die ganz heiße Nummer 2.0

3700 Besucher

8. Joker

3625 Besucher

9. Pets 2

3275 Besucher

10. Drachenzähmen 3

3225 Besucher

Die Kino-Besucher müssen sich auf Einschränkungen einstellen

Dennoch müssen sich die Kunden auf Einschränkungen einstellen. Es gilt Maskenpflicht und Karten gibt es ausschließlich im Internet zu kaufen. „Prinzipiell wird das Kinoerlebnis aber ganz normal sein. Vielleicht muss der ein oder andere vor der Toilette anstehen“, so der Aichacher, der hinzufügt: „Wir werden auch schauen, dass die Gäste aus dem Kinosaal nicht mehr zurück ins Foyer gehen, sondern über die Notausgänge das Kino verlassen.“ In Bezug auf die Hygienemaßnahmen sieht sich das Aichacher Kino gut gerüstet. Alexander Rusch: „Durch unser großzügig gebautes Kino ist die Einhaltung von Mindestabständen kein Problem.“ Außerdem hat Rusch zusätzliches Reinigungspersonal engagiert und Desinfektionsmittelspender im Foyer aufgestellt. An den Kassen wurden Spuckschutzwände aufgestellt.

Von solchen Schlangen träumen Geschäftsführer Alexander Rusch und seine Mitarbeiter. Doch mit den derzeitigen Auflagen müssen zwei bis drei Sitze zwischen den Besuchergruppen unbesetzt bleiben. Bild: Gerlinde Drexler

Nur eines stört den 37-Jährigen – die nur bayernweit geltende Regelung, den Mundschutz auch am Sitzplatz im Saal tragen zu müssen. „Diese Maßnahme können wir nicht nachvollziehen, besonders da es ja ausdrücklich genehmigt ist, am Platz den Mundschutz abzunehmen, um Getränke und Snacks zu verzehren“, so Rusch, der hinzufügt: „Vielleicht wird so der Popcornverkauf angekurbelt.“

Bei den Betreibern des Aichacher Kinos herrscht Vorfreude

Trotz der Vorfreude hofft die Betreiber-Familie Rusch, dass bald weitere Lockerungen kommen: „Mittelfristig wäre ein Platz Abstand in Ordnung für uns“, sagt Alexander Rusch. Mit den derzeitigen Auflagen sind zwei bis drei Sitze zwischen den Besuchergruppen unbesetzt: „Wir müssen jetzt einfach schauen, wie es anläuft und dann können wir den nächsten Schritt machen“, so Rusch, der hofft, viele seiner gekündigten Mitarbeiter wieder einstellen zu können. Die Cineplex-Gruppe musste aufgrund der Corona-Krise 50 Prozent seiner Mitarbeiter – die meisten Minijobber – kündigen. Jetzt blicken Rusch und Co. aber erst einmal gespannt auf den Neustart am 2. Juli.

