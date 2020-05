vor 18 Min.

Das Bänke-Rücken in Rehlinger Kirche gefällt nicht jedem

Der Freiraum im hinteren und vorderen Teil der Kirche soll den Fluchtweg vergrößern und mehr Platz für die Gottesdienstgestaltung schaffen. Doch es gibt Kritik.

Von Josef Abt

Mit einer Baustelle werden derzeit die Besucher überrascht, die trotz der Corona-Pandemie in der Rehlinger Pfarrkirche kurz für ein Gebet, aktuell auch vor dem Maialtar, innehalten. Sowohl im hinteren Bereich unterhalb der Empore wie auch ganz vorne am Übergang vom Kirchenschiff zum Altarraum wurden jetzt insgesamt acht Kirchenbänke abgebaut. Die Aktion war schon länger geplant und hat nichts mit der Corona-Krise zu tun.

Wie von Kirchenpfleger Andreas Strobl zu erfahren war, haben sich die Verantwortlichen der Kirchenverwaltung aus Sicherheitsgründen schon vor zwei Jahren intensiv mit dem Thema einer Minimierung der insgesamt 50 Kirchenbänke befasst. Früh wurden das Bauamt und die Diözese sowie der Denkmalschutz mit eingeschaltet und die Maßnahme besprochen. Die Behörden segneten das Konzept ab.

Mehr Platz für Rollstühle und Rollatoren in Rehlinger Kirche

Wegen der Corona-bedingten Pause in den Kirchen wurde das Projekt kurzfristig begonnen. Die Arbeiten werden von der örtlichen Schreinerei Rogg in Zusammenarbeit mit der Pfarrei ausgeführt. Wie Strobl erklärt, werde der Fluchtweg durch den Ausbau von jeweils zwei Bankreihen im hinteren Eingangsbereich unter der Empore vergrößert, was auch für die Besucher auf der Empore wichtig ist. Das Thema Fluchtweg war auch bei der letzten Pfarrvisitation von den Diözesanbeauftragten angesprochen worden, so Strobl. Zudem wird mehr Platz für Besucher mit Rollstühlen oder Rollatoren geschaffen, die hier auch abgestellt werden können.

Bei den Arbeiten stellte sich heraus, dass unter den Bänken und Bodenbrettern total abgefaulte Auflagebohlen schlummerten. Auch die Standfestigkeit einiger Bänke ließ bei der Überprüfung zu wünschen übrig. Die Verantwortlichen der Kirchenverwaltung sind sich auch darüber im Klaren, dass die Maßnahme insbesondere bei den „Stammgästen“ der hinteren Reihen für Unmut sorgen könnten. Das war schon in einigen Kommentaren zu hören. Das Kirchengestühl wurde nach einer alten Überlieferung beim Kirchenneubau 1792 von den Rehlinger Pfarrangehörigen gestiftet.

Die Kinderbänke rücken in der Rehlinger Kirche nach hinten

Auch im vorderen Bereich der Kirche wurden je Seite je zwei Erwachsenenbänke entnommen. Die kleineren Kinderbänke, die teils ebenfalls morsche Befestigungen aufwiesen, bleiben erhalten. Die Kinderbänke werden auf die Plätze der ausgebauten Bänke nach hinten gerückt und schließen mit den Nischen der Seitenaltäre ab. Dadurch werden, wie gewünscht, die Abstände zu den Seitenaltären und dem Altarpodest größer. So entsteht eine bessere räumliche Freiheit bei der Gottesdienstgestaltung, auch für die oft zahlreichen Kinder beim Familiengottesdienst oder für Musikgruppen. Zudem wird der Weg der Gläubigen zum Kommunionempfang großzügiger und sicherer.

Sowohl Pater Thomas als auch der Kirchenpfleger sind sich sicher: Die räumliche Situation in der Kirche, die an den Abläufen nichts ändert, verbessert sich deutlich. „In einem Jahr wird darüber niemand mehr negativ reden“, so Strobl. Im hinteren Bereich entstehen jetzt auch mehr Stehplätze.

