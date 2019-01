21.01.2019

Das Beste aus der Welt des Musicals

Show „Musical Moments“ im Aichacher Pfarrzentrum

Tiefe Gefühle, mitreißende Melodien und charmante Geschichten – Musicals begeistern seit vielen Jahren das Publikum. Nur das Beste aus mehr als zwanzig erfolgreichen Musicals wie Sister Act, Elizabeth oder das Phantom der Oper, Cats, Mamma Mia und andere soll es am Freitag, 8. Februar, im Pfarrzentrum in Aichach zu hören geben. Dort wird ab 19.30 Uhr die Show „Musical Moments“ präsentiert. Das Ensemble um Espen Nowacki will mit weltbekannten Melodien begeistern. In der dreistündigen Show werden Highlights aus den beliebtesten Musicals von bekannten Darstellern der Musicalszene in Solo-, Duett- und Ensemblenummern präsentiert. Die Zuschauer tauchen in die Welt der Musicals ein, erleben dramatische Momente beim Tanz der Vampire, rockige Töne aus We will rock you, Stimmungshits aus Abbas Mamma Mia bis hin zu den Balladen aus Cats und dem Phantom der Oper.

Die Zuschauer können sich auf farbenfrohe Kostüme, Leidenschaft und Wortspiele freuen. Es wird live gesungen. Karten gibt es derzeit in drei Kategorien bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. (AN)

