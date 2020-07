vor 2 Min.

Das Gymnasium Mering bekommt eine Photovoltaikanlage

Plus Der Landkreis baut für 130.000 Euro eine Photovoltaikanlage auf das Dach des Meringer Gymnasiums. Eine Kreisrätin der AfD hat Zweifel an der Eigenverbrauchsquote.

Von Christian Lichtenstern

Schon im neuen Schuljahr soll vom Dach des Gymnasiums in Mering Sonnenstrom geerntet werden. Der Bauausschuss des Kreistags hat jetzt dem Bau einer Photovoltaikanlage einhellig zugestimmt. Die Anlage soll in den Sommerferien errichtet werden und kostet rund 130.000 Euro. Mit einer Spitzenleistung von rund 100 Kilowatt könnten laut Planer im Jahr in etwa 95.000 Kilowattstunden elektrische Energie erzeugt werden.

Der Großteil soll im Schulzentrum mit den angeschlossenen Sporthallen selbst verbraucht werden. Der Planer kalkuliert mit einer Eigenverbrauchsquote von knapp über 90 Prozent. Das heißt, nur gut zehn Prozent des Stroms wird ins Energieversorgungsnetz eingespeist und vergütet, der Löwenanteil senkt die Stromrechnung des Landkreises als Schulträger. So eine hohe Eigenverbrauchsquote macht das nachhaltige Projekt auch ökonomisch besonders lukrativ.

Photovoltaikanlage für das Meringer Gymnasium

Allerdings entzündete sich an diesem Punkt auch eine längere Diskussion, weil Kreisrätin Heike Themel ( AfD) dem Fachplaner die 91 Prozent nicht abnahm. Sie sei selbst vom Fach und glaube nicht an so eine hohe Quote bei einer Schule ohne eine zusätzliche Batterie. Der per Telefonschalte zur Sitzung herbeigerufene Photovoltaikplaner legte dagegen dar, dass die Prognose anhand von bekannten Verbrauchsdaten erstellt worden sei und auch dann später anhand der Stromzähler nachgeprüft werden könne.

Wie Deutschland die Energiewende plant 1 / 3 Zurück Vorwärts Konzept: Atom- und Kohlestrom raus, erneuerbare Energien rein: Deutschland will zugunsten von Klima und Umwelt den Versorgungsmix in den kommenden Jahren massiv verändern. Bekannt geworden ist das Thema unter dem Schlagwort Energiewende. Während fossile Brennstoffe wie Kohle, aber auch Gas und Öl den Treibhauseffekt verstärken oder Atomenergie ein Risiko für Umwelt und Gesundheit der Menschen darstellt, erhofft man sich von alternativen Energieträgern eine nachhaltige Versorgung mit Strom und Wärme.

Ausstieg : 2018 endete deshalb in Deutschland der Bergbau unter Tage, 2022 soll das letzte deutsche Atomkraftwerk abgeschaltet werden, 2038 die verbliebenen Kohlekraftwerke. Ziel des Umweltbundesamtes ist es, dass Deutschland bis 2050 ausschließlich mit erneuerbaren Rohstoffen wie Wind- oder Sonnenenergie versorgt werden kann.

Kohlekompromiss: Im Januar hatte die Bundesregierung den Kohlekompromiss beschlossen, mit dem der Fahrplan für den Kohleausstieg festgelegt wird. Jährlich solle dabei Steinkohle-Leistung vom Netz gehen, Betreiber, die sich bis 2026 zurückziehen, erhalten dafür eine Entschädigung.

Die Laufbahn und die Nebenanlagen des Landkreisstadions in Friedberg werden derzeit saniert. Die Arbeiten für die neuen Beläge sollen bis zum Schuljahresbeginn im September weitestgehend abgeschlossen sein. Bei der Bauausschuss-Sitzung im Juni waren die Angebote noch nicht geprüft. Landrat Klaus Metzger hat die Arbeiten deshalb per dringlicher Anordnung bereits an eine Firma aus Burgheim für rund 420.000 Euro vergeben, damit die Sanierung über die Sommerferien laufen kann. Der Ausschuss wurde jetzt über die Vergabe informiert.

Mehrkosten bei der Vinzenz-Pallotti-Förderschule in Friedberg

Selbst vergeben hat das Gremium drei Aufträge für kleinere Sanierungen an Kreisstraßen: Die Ortsdurchfahrt der AIC7 in Rapperzell (Gemeinde Schiltberg) kostet rund 80.000 Euro und wird von der Firma Schweiger (Altomünster-Schmelchen) ausgeführt. Die Instandsetzung der Einmündung der Kreisstraße AIC8 bei Steindorf in die Staatsstraße 2052 übernimmt ebenfalls die Firma Schweiger für rund 40.000 Euro. Die Sanierung der Ortsdurchfahrt der AIC8 in Appertshausen (Petersdorf) durch die Firma Schulz (Neuburg) kostet rund 100.000 Euro.

Die Erdarbeiten für den Neubau der Vinzenz-Pallotti-Förderschule in Friedberg kosten 130.000 Euro mehr, als bei der Vergabe beschlossen. Grund: Das Erdreich war zum Teil mit Teer kontaminiert. Für Transport und Entsorgung des belasteten Materials fordert das Unternehmen einen Nachtrag. Der Bauausschuss wurde informiert. Der Landrat hat das Angebot vorab angenommen, denn der Bauzeitenplan ist „eh schon sehr sportlich“.

