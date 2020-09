vor 37 Min.

Das M-Eins in Aichach eröffnet wieder – allerdings als Gaststätte

Plus Die Aichacher Diskothek M-Eins darf seit März wegen der Corona-Pandemie keine Partys veranstalten. Ihren Samstagabend können Gäste jetzt trotzdem dort verbringen.

Von Marlene Weyerer

Ein dunkler Raum, Partylichter, DJ-Musik. Während im Februar ein Clubbesuch noch zum Alltag gehörte, ist so etwas inzwischen undenkbar. Viele Menschen, die eng aufeinander tanzen. Das, wovon eine Party lebt, ist wegen Corona nicht möglich. Stattdessen stehen jetzt in der Aichacher Diskothek M-Eins Bierbänke auf der Tanzfläche. Natürlich mit mindestens 1,5 Metern Abstand.

Die Party-Branche hat es in der Corona-Krise mit am schlimmsten getroffen. Sie mussten als Erstes schließen und auch jetzt ist noch nicht absehbar, wann es wieder losgehen kann. Das M-Eins will aber trotzdem nicht vergessen werden. Wie Pächter Fabian Häberle erzählt, haben sie deswegen bereits im Mai mit einem Hygienekonzept begonnen, um aus ihrer Ausschanklizenz eine Gaststättenlizenz zu machen.

Aichach: M-Eins hat jetzt eine befristete Gaststättenlizenz

Denn Gaststätten dürfen inzwischen öffnen. Die Stadt Aichach bewilligte der Diskothek eine befristete Gaststättenlizenz. Daraufhin machte im Juni der M-Eins Biergarten auf. Die Erfahrungen mit dem Biergarten seien sehr positiv gewesen, sagt Häberle. „Deswegen ist der nächste Schritt, nach innen zu gehen. Wir sind froh, dass die Stadt Aichach uns die Möglichkeit gibt.“

Samstags von 22 bis 4 Uhr ist das M-Eins jetzt also offen – als Gaststätte. Trotzdem ist DJ-Musik geplant: Diese Woche legen DJ Bartho und Flomat_B auf. „Aber es ist wie in einer Gaststätte Hintergrundmusik“, so Häberle. Zugang ist ab 18 Jahren. Eine Reservierung ist nicht Pflicht, aber der Pächter empfiehlt sie. „Wenn wir voll sind, sind wir voll.“ Unter Einhaltung der Hygieneauflagen würden nur etwa 100 Menschen in das M-Eins passen.

M-Eins-Pächter: Wirtschaftlich rentiert sich die Öffnung nicht

Wirtschaftlich rentiert sich die Öffnung als Gaststätte laut Häberle nicht. „Es ist mehr, um zu zeigen, wir sind noch da, das M-Eins gibt es noch.“ Außerdem würden sie den Leuten in der schweren Zeit auch Spaß geben wollen.

Auf lange Sicht wolle das M-Eins aber keine Gaststätte sein, so Häberle. „Es gibt auch eine Zeit nach Corona, dann sind wir wieder die Diskothek M-Eins.“

