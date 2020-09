vor 34 Min.

Das Schicksal der Banater Schwaben

Vortrag in Aichach zeigt auf, wie es Deutschen über Jahrhunderte in Rumänien erging

Über einen Rekordbesuch freute sich jüngst die Sudetendeut-sche Landsmannschaft (SL) in Aichach. „Man merkt, dass die Menschen nach der Corona-Pause wieder raus wollen“, resümierte SL-Ortsobmann Gert-Peter Schwank zufrieden. Im Mittelpunkt stand die „Siedlungsgeschichte des Banats“, die der langjährige stellvertretende Landesvorsitzende der Banater Landsmannschaft, Bernhard Fackelmann, kurzweilig vermittelte.

Vorwiegend mit kleinen Booten, den „Ulmer Schachteln“, machten sich Ende des 17. Jahrhunderts Auswanderer aus Franken, Bayern, Österreich, Elsass, Lothringen, Luxemburg, Baden und der Rheinpfalz auf, um sich in der nach den Türkenkriegen teilweise entvölkerten und verwüsteten Pannonischen Tiefebene anzusiedeln. Da Ulm meist der Ausgangspunkt der Abreise war, wurden die Neuankömmlinge als „ Schwaben“ bezeichnet.

Die meisten von Fackelmanns Landsleuten waren Zweit- und Drittgeborene aus ärmeren Bauernfamilien, die in ihrer Heimat wenig Chancen sahen. Die „organisierte Besiedlung“ begann nach 1718, als Österreich vom Osmanischen Reich das Banat übernahm. Kaiserin Maria Theresia lockte sie mit finanzieller Unterstützung und Steuer-Erleichterungen. Als Gegenleistung sollten die Siedler bei einem osmanischen Angriffskrieg zur Waffe greifen. Die Ansiedlung zog sich über 100 Jahre hin.

Die Ansiedler fanden das Banat als nahezu menschenleere, von Wäldern durchzogene Sumpflandschaft vor. Die Rekultivierung war ein enormer Kraftakt. Ihre Aufbauleistung charakterisiert der Spruch: „Den Ersten der Tod, den Zweiten die Not, den Dritten das Brot.“

In Folge des Ersten Weltkrieges ging der größte Teil des Banats, wie auch Siebenbürgen, in Rumänien auf. Das hatte für die Deutschen kulturell positive Auswirkungen, denn mit dem Ende der ungarischen Herrschaft endete auch die zunehmend aggressive Magyarisierung. Erstmals seit 1867 sei wieder deutschsprachiger Schulunterricht möglich gewesen, so der Referent.

Im Zweiten Weltkrieg kämpften die Banater Schwaben in der rumänischen Armee zunächst an der Seite Deutschlands. Dass das Dritte Reich die deutsche Minderheit auffällig bevorzugte, war aus Sicht der Rumänen ein Affront. Nach dem Wechsel an die Seite der Alliierten im August 1944, setzte eine überstürzte Fluchtwelle Richtung Deutschland ein. Nach Kriegsende galten Rumäniendeutsche als potenzielle Staatsfeinde. Ab Januar 1945 wurden rund 70000 Deutsche zur Zwangsarbeit deportiert. Ab 1948 erhielten die Deutschen ihre Rechte schrittweise zurück.

Ab 1970 entwickelte sich KP-Chef Ceaucescu zu einem scharfen Gegner der ethnischen Minderheiten. In der Endphase des kommunistischen Regimes zeichnete sich das Ziel der „totalen Rumänisierung“ ab. Nach der Revolution kam es zur Ausreisewelle. Die Minderheit von ehemals etwa 750000 Deutschen in Rumänien sei inzwischen auf etwa ein Zehntel geschrumpft, so der Referent.

Trotz allem sei es den Deutschen in Rumänien besser gegangen, als in anderen kommunistischen Staaten. 1990 hätten die wenigsten seiner Landsleute daran geglaubt, dass Rumänien auf Dauer Mitglied der Europäischen Gemeinschaft und der NATO würde. „Dann wären wohl viele meiner Landsleute in den Heimatgebieten geblieben“, resümierte der Referent. Heute würden die verbliebenen Deutschen in Rumänien geschätzt. (AZ)

Am Freitag, 16. Oktober, berichtet Horst Penthaler, wie die Ungarn-Deutschen in Oberbernbach eine neue Heimat gefunden haben. Beginn ist um 15 Uhr im Gasthof Specht.

