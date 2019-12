27.12.2019

Das Soziale prägt das Leben des 80-jährigen Horst Thoma

Mit dem Namen Horst Thoma ist in Aichach der Begriff des Ehrenamtes verbunden. Knapp 36 Jahre wirkte er als Vorsitzender der Lebenshilfe Aichach-Friedberg. Auch in der Kommunalpolitik arbeitete der Rechtsanwalt viele Jahre als Stadtrat und Kreisrat. Sein Engagement im gesellschaftlichen und sozialen Bereich fand Anerkennung mit der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes. Jetzt wurde der pensionierte Rechtsanwalt und Ehrenvorsitzender der Lebenshilfe 80 Jahre alt. Weggefährten, Vereine und Gruppierungen gratulierten „ihrem“ Thoma Horst und erwiesen ihm an seinem Jubeltag die Ehre.

Stadtpfarrer Herbert Gugler, Bürgermeister Klaus Habermann, CSU-Ortsvorsitzender Josef Dußmann, Vertreter der Lebenshilfe und Zweiter Bürgermeister Helmut Beck. Für die Aichacher Ruheständler erinnerte Altbürgermeister Heinrich Hutzler an die Lebensleistung des Jubilars. Zunächst habe sie die Politik zusammengeführt, doch die Freundschaft setze sich nun schon seit über 50 Jahren fort, so Hutzler in seiner Laudatio, in der ganz besonders das soziale Engagement von Thoma deutlich wurde. Als „umtriebiger Motor“ setzte er mit seinem Einsatz die Weichen, so Hutzler. So sei aus kleinen Anfängen der Lebenshilfe die heutige Einrichtung für Behinderte an der Elisabethstraße mit den vielfältigen Gruppierungen geschaffen worden. Der soziale Bereich prägte immer das Leben des 80-Jährigen. Dies zeigte sich auch nach seinem Ausscheiden als Vorsitzender der Lebenshilfe. Aktuell kümmert sich Thoma als Vorsitzender des Seniorenbeirates der Stadt Aichach um die Belange der älter werdenden Generation.

Thoma wurde in Oberschlesien geboren. In Folge der Kriegswirren mussten er und seine Familie im April 1945 zu Fuß nach Troppau. Von dort aus brachte ein Sonderzug die Vertriebenen nach Bayern, wo sie zunächst in Kleinberghofen bei Altomünster einquartiert wurden. In Oberzeitlbach besuchte Thoma dann die Schule. (hbe)

Themen folgen