Das Volksfest als Werbung für Pöttmes

Am 19. Juni beginnt das Pöttmeser Volksfest. Für Bürgermeister Franz Schindele ist es ein besonderes.

Von Vicky Jeanty

Die Marktgemeinde Pöttmes ist in Feierlaune und bereitet sich auf das Volksfest vor. Es findet von Mittwoch, 19. Juni, bis Sonntag, 23. Juni, statt. Ein großes Unterhaltungsprogramm, das Kühbacher Festbier und eine bunte Speisekarte warten auf die Gäste, die im und außerhalb des großen Festzeltes in die typische Volksfestatmosphäre eintauchen können.

Mit der traditionellen Bierprobe pflege man eine wunderbare Tradition, die es in der Art nirgendwo anders gebe, betonte Brauereichef Umberto von Beck-Peccoz. Seiner Meinung nach erleben Volksfeste zurzeit eine regelrechte Renaissance. Das habe nicht nur der Ansturm beim vor Kurzem ausgerichteten Schrobenhausener Fest gezeigt. Der Andrang der Gäste sei zumindest an einem Tag so heftig gewesen, dass man das Zelt habe schließen müssen. Den Grund sieht er in einem attraktiver gestalteten Programm und Angebot, um möglichst alle Zielgruppen zu erreichen. Vor allem die jungen Leute müssten mit ins Volksfestboot genommen werden, nach dem Motto: „Man kann auch vor Ort schön feiern.“

Festwirtin hofft auf ähnlichen Erfolg wie in den Vorjahren

Zuvor hatte Hans Steiger als Vorsitzender des mit der Organisation betrauten Verkehrs- und Verschönerungsvereins die Gäste begrüßt. Er sprach von einem „Erfolgsmodell Pöttmes“, das für Tradition und Qualität stehe und auch im Umland Schule mache. Mit Festwirtin Michaela Kemper von der Gastronomie Lanzl habe man eine kompetente und verlässliche Partnerin und Gastronomin gefunden. Ganz zu schweigen vom eigens gebrauten Kühbacher Festbier, von dessen süffiger Würze sich die Anwesenden überzeugen konnten.

Die Gastwirtin dankte für das ihr entgegengebrachte Vertrauen und erhofft sich einen ähnlich erfolgreichen Festablauf wie in den Jahren zuvor.

Für den Bürgermeister wird es der letzte Anstich

Franz Schindele sah mit einem Schuss Nostalgie auf seinen letzten bürgermeisterlichen Bieranstich. Seine „letzte Chance“, ein einwandfreies „Ozapft is“ hinzulegen, will er bestmöglich nutzen, wie er sagte. Er dankte Steiger und seinen Helfern für die Organisation eines Festes, das über die Landkreisgrenzen Anklang finde und für die Gemeinde werbe. Zumal die Veranstaltung seit Jahren ihrem Ruf als harmonisches, friedliches und gemütliches Beisammensein gerecht geworden sei.

Zum Auftakt am Mittwoch machen gleich sechs Königinnen und eine Prinzessin dem Fest ihre Aufwartung. Die Damen, die das Zepter der Kartoffel-, Spargel-, Rosen-, Blütenkönigin und des Maibaums schwingen, stammen allesamt aus den umliegenden Ortschaften.

Bei warmem Leberkäs und zackigen Akkordeonklängen von Georg Krammer ließen es sich die Bierproben-Ehrengäste schmecken. Jetzt braucht’s nur noch den legendären blau-weißen bayerischen himmlischen Hintergrund, um dem 58. Volksfest auch klimatisch zum Erfolg zu verhelfen.

