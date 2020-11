Das Wasser in Aichach wird in Zukunft wohl teurer

Kämmerer Wilhelm Rottenkolber sprach zu den konkreten Auswirkungen der Sportförderrichtlinien. Demnach werden an die Sportvereine in diesem Jahr 85.700 Euro überwiesen, die Schützenvereine erhalten 7800 Euro. "Die Vereine können mit diesem Geld sehr viel anfangen", stellte Raymund Aigner fest, der Sportreferent. Im Namen der Feuerwehr in Griesbeckerzell bedankte sich Patrick Stief (CSU) dafür, dass die Parksituation vor dem Heim der Floriansjünger in seinem Ort so schnell gelöst werden konnte. Die Schilder, die das Parken regeln, seien zügig aufgestellt worden.