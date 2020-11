Das Wittelsbacher Land braucht einen Gesundheitsamtsleiter

Plus Der bisherige Gesundheitsamtsleiter von Aichach-Friedberg hat ab Montag eine neue Stelle. Noch ist unklar, wer ihm nachfolgen wird, trotz steigender Corona-Zahlen.

Am Dienstag erst haben Landratsamt und Öffentlichkeit erfahren, dass der bisherige Leiter des Gesundheitsamts versetzt wird. Schon ab Montag soll jemand Neues die Stelle übernehmen und am Donnerstagabend ist immer noch nicht klar, wer. Das wäre schon unter normalen Umständen nicht gut. Schließlich ist es hilfreich, wenn ein neuer Amtsleiter erst von seinem Vorgänger eingearbeitet werden kann.

Aber wir haben keine normalen Umstände. Wir befinden uns mitten in der zweiten Welle der Pandemie. Die Zahl der Corona-Fälle in ganz Deutschland, auch in Aichach-Friedberg, steigen stetig. Jetzt sind die Gesundheitsämter wichtiger denn je. Sie müssen auf Corona testen, Kontakte nachverfolgen, Quarantäne verschreiben.

Aichach-Friedberg: Immer mehr Corona-Fälle im Landkreis

Die Pandemie-Bekämpfung wegen einer Personalie in Gefahr zu bringen ist verantwortungslos. Die Regierung hätte auch erst einen Nachfolger suchen und dann Friedrich Pürner versetzen können. Ob am Montag jemand da sein wird, der die Aufgaben von Pürner übernimmt, ist derzeit noch ungewiss. Sicher ist aber: Eine solche überstürzte Handlung hilft nicht den Bürgern im Landkreis. Und hilft vor allem nicht im Kampf gegen Corona.

