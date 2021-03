vor 17 Min.

Das alte Aichacher Krankenhaus ist eine beliebte Filmkulisse

Plus Im alten Aichacher Krankenhaus finden oft Dreharbeiten statt: von der Netflix-Serie bis Polizeiruf 110. Und der nächste Dreh ist schon geplant.

Von Gerlinde Drexler

Hannelore Elsner war schon da, Günther Maria Halmer auch. Beide spielten in dem 2019 gedrehten Film "Lange lebe die Königin" mit. Es war das letzte Filmprojekt, das die inzwischen verstorbene Schauspielerin Elsner drehte. Und es war der erste Film, bei dem im alten Aichacher Krankenhaus einige Szenen gedreht wurden. Inzwischen hat sich die alte Klinik als Drehort etabliert. Sie war schon zehnmal Kulisse für Filmaufnahmen. Der nächste Dreh steht voraussichtlich im Mai an.

Der BR hat für "Polizeiruf 110" in Aichach gedreht

Für die Dreharbeiten stiefelten schon Kommissare durch die Gänge, Schauspieler, die Medizinstudenten spielten, trieben sich herum und Regisseure riefen ihre Anweisungen. Das teilweise leer stehende alte Krankenhaus bietet sich offensichtlich für Filmaufnahmen geradezu an. Erst kürzlich wurden dort Szenen für die BR-Produktion " Polizeiruf 110" gedreht. Ermittlerin Elisabeth "Bessie" Eyckhoff, gespielt von Verena Altenberger, löst darin ihren ersten Fall als Oberkommissarin bei der Mordkommission. Auch für eine Netflix-Serie wurde schon gedreht.

Karina Minderlein erzählt, dass sie pro Jahr vier bis fünf Anfragen für Drehtermine pro Jahr bekomme. Minderlein sitzt im Sekretariat der Geschäftsführung der Kliniken an der Paar und ist dort auch Ansprechpartnerin für die Produktionsfirmen. Der Hauptteil ihrer Arbeit mit den Filmteams bestehe darin, Vorkehrungen für den Dreh zu treffen, sowie alles Organisatorische und Vertragliche zu regeln, erzählt sie. Ohne die Pandemie wären es mehr Anfragen gewesen, vermutet Minderlein. Die Tendenz beschreibt sie als "eher steigend".

Für ihren letzten Film "Lang lebe die Königin" weilte Schauspielerin Hannelore Elsner auch in Aichach. Im Alten Krankenhaus wurden Szenen für den Film gedreht. Bild: Arno Burgi/dpa-Zentralbild, dpa (Archivbild)





Von den Arbeiten vor Ort bekommt Minderlein nur bedingt etwas mit: "Es gibt Drehs, bei denen bekomme ich am Drehtag selbst gar nichts mit. Bei anderen werde ich mehrfach vom Motivaufnahmeleiter angerufen, weil es Fragen gibt." Das Krankenhaus stellt für die Filmaufnahmen die Räumlichkeiten zur Verfügung. Der Bereich vor der alten Notaufnahme werde komplett abgesperrt, damit die Filmteams dort mit ihren Fahrzeugen parken können, die sie zum Beispiel für Maske oder Catering nutzen.

Das Aichacher Krankenhaus bildet eine realistische Kulisse

Wie lange ein Drehtag dauert, weiß Minderlein nicht. Er scheint jedoch schon früh loszugehen. Wenn sie um 7.30 Uhr an ihren Arbeitsplatz komme, herrsche an der alten Notaufnahme bereits reger Betrieb, hat sie beobachtet. Die Frage, warum das alte Krankenhaus für Filmaufnahmen so begehrt ist, könne sie nicht beantworten.

Von den Aufnahmeleitern hat Minderlein jedoch erfahren, dass ein Großteil der Krankenhausszenen in einer Klinik im Münchner Stadtteil Schwabing gedreht wird. Das alte Aichacher Krankenhaus sei somit einfach mal etwas anderes oder Neues. Dazu kommt, dass im Haus die komplette Technik noch in Stand ist und somit eine realistische Kulisse bildet.

Natürlich gilt das Hygienekonzept auch für die Filmcrew

Gleich beim ersten Dreh im März 2019 spielten einige Mitarbeiter des Aichacher Krankenhauses mit. "Teilweise auch mit Text", erzählt Minderlein. Auch beim vorerst letzten Dreh Anfang Februar fragte das Filmteam wieder nach zwei Komparsen. Seit Beginn der Corona-Pandemie könne das aber nicht umgesetzt werden, bedauert sie. Natürlich gilt auch für die Filmcrew, dass ein Hygienekonzept vorliegen und das Hygienekonzept der Klinik umgesetzt werden muss. Mitglieder des Filmteams dürfen deshalb zum Beispiel nicht in das neue Krankenhaus oder in die Cafeteria gehen.

Im Krankenhaus Aichach ist für den Film "Beste Chance" gedreht worden. Regisseur Marcus H. Rosenmüller verfolgt den Dreh einer Szene auf dem Monitor. Bild: Christian Kirstges (Archivbild)

Dreharbeiten gibt es im Aichacher Krankenhaus nicht erst, seit es nicht mehr in Betrieb ist. Ab und zu fanden auch schon vorher Dreharbeiten statt. Zum Beispiel entstanden hier einige Szenen der Trilogie "Beste Zeit", "Beste Gegend", "Beste Chance" von Erfolgsregisseur Marcus H. Rosenmüller.

Minderlein selbst hat sich schon einen Film und eine Serie, bei der das alte Krankenhaus Kulisse war, angesehen. Sie sagt: "Es ist tatsächlich schwieriger, als man denkt, das Krankenhaus in manchen Szenen wiederzuerkennen." Aber es mache auch Spaß, wenn man den Drehort wiedererkenne und "sieht, was daraus gemacht wurde". Voraussichtlich im Mai wird das alte Krankenhaus wieder zur Filmkulisse. Welcher Film dann dort produziert werden wird, wollen die Verantwortlichen noch nicht verraten.

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen