20:17 Uhr

Das bringt der Umbau zum Kreisel

Die Kreuzung beim Autohof von Lindl wird zum Kreisverkehr umgebaut. Was das für den verkehr und die Anwohner bedeutet.

Von Daniel Weber

Einige Anwohner und Gewerbetreibende in Dasing-Lindl wissen nicht recht, ob sie sich ärgern oder freuen sollen. Für vier Monate werden sie nur über Umleitungen und Schleichwege zu ihren Häusern und Firmen kommen. So dauert es, die Ampelkreuzung der Aichacher Straße auf Höhe des Autohofs in einen vierarmigen Kreisverkehr umzuwandeln. Dafür dürfen sie nach Abschluss der Arbeiten mit deutlich besser fließendem Verkehr rechnen. Und auch was die Sicherheit betrifft, soll der Kreisverkehr den Ampeln überlegen sein.

Beim Spatenstich in dieser Woche waren sich alle Beteiligten sicher, dass der richtige Zeitpunkt für den Umbau nun gekommen ist. „Schon vor einem Jahrzehnt wollten wir hier einen Kreisverkehr, aber damals wurde der Vorschlag im Kreistag knapp abgelehnt“, erinnert sich Dasings Bürgermeister Erich Nagl. Jetzt sei es an der Zeit, dem Verkehrsaufkommen mit einer neuen Straßenführung zu begegnen. „Vor allem das neue Gewerbegebiet und der Autohof sorgen für mehr Verkehr als noch vor zehn Jahren. Wegen der bisherigen Ampelkreuzung gibt es oft Stau am Ortseingang, und auch wer den Autohof verlassen will, sollte es besser nicht zu eilig haben. „Das 700000 Euro teure Projekt des Landkreises wird auch von Dasing finanziell unterstützt, doch mit Fördergeldern in Höhe von 70 Prozent der Gesamtsumme trägt den Löwenanteil der Kosten der Freistaat“, erklärt Landrat Klaus Metzger. „Die Mehrheit der bayerischen Bevölkerung wohnt auf dem Land, Investitionen in die dortige Infrastruktur sind deshalb eine gute Idee“, begründet der CSU-Landtagsabgeordnete Peter Tomaschko die Großzügigkeit des Staates.

B300-Ausbau sorgt für Behinderungen

Zusätzlich zu dieser Baustelle sorgt auch der Ausbau der B300 für Behinderungen für den Verkehr, langfristig überwiegen aber deutlich die Vorteile. So jedenfalls sieht es Nagl und hat für diese Prognose auch Argumente: „Ein Kreisverkehr hat eine deutlich höhere Kapazität als eine Kreuzung mit Ampeln, außerdem ist er im Unterhalt günstiger. Der einzige Nachteil ist der höhere Platzbedarf. Weil das Projekt aber schon lange geplant war, haben wir vorgesorgt und die nötigen Flächen freigehalten.“

Nach dem anfänglichen Durcheinander haben die Anwohner inzwischen die besten Wege zu ihren Häusern gefunden. Mit den Gewerbetreibenden ist die Bauleitung noch im Gespräch, um in den kommenden vier Monaten auch für sie einen möglichst reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Und anschließend wird eine Ausfahrt des Kreisverkehrs direkt in das Gewerbegebiet führen.

Themen Folgen