Das erwartet die Besucher beim Stereostrand-Festival

Plus Am Freitag und Samstag findet das Stereostrand-Festival statt. Warum Dicht & Ergreifend Aichach treu bleiben und welche Rolle das Modular spielt.

Eine Kreissäge bahnt sich akustisch ihren Weg über das weitläufige Festivalgelände. Ein Traktor transportiert die Aufbauten für den Backstagebereich, in dem die Bands sich auf ihre Auftritte vorbereiten. Egal ob Essensstand, Wickeltisch, der mehr eine große Kabine ist, oder die vielen selbst gebauten Brücken über die Bachläufe – beim Stereostrand-Festival in Aichach entsteht der Großteil in Eigenregie. Seit Montag sind mehr als 200 Helfer rund um das Gelände an der Paar im Einsatz. Es ist die Wiedergeburt eines Festivals, das 2015 letztmalig noch unter dem Namen Stereowald stattfand.

Beim Stereostrand in Aichach ist einiges geboten. Auch Familien kommen auf dem neuen Areal auf ihre Kosten. Veronika Stadlmair vom Kernteam beantwortet im Vorfeld Fragen zum Stereostrand. Video: Sebastian Richly

Stereostrand-Festival und Modular

Statt einem Wald erwartet die Festivalbesucher nun ein Strand mit Bademöglichkeiten und eigens gezimmerter Umkleidekabine. Am Freitag und Samstag erwarten die Veranstalter je rund 2500 Besucher, Karten gibt es keine mehr. Die Organisatoren sind die gleichen wie damals, dennoch hat sich einiges geändert, sagt Josh Stadlmaier vom Kernteam: „Der Aspekt der Nachhaltigkeit wird immer wichtiger und dem wollen wir noch mehr Rechnung tragen.“ So setzen die Veranstalter auf wiederverwertbares Material und auf Regionalität: „Das gilt sowohl für die Wurst als auch für alles andere“, ergänzt Stadlmaier, der sich für das Aichach Festival auch einiges vom Modular in Augsburg abgeschaut hat: „Schon beim Stereowald haben wir uns Tipps geholt und wissen vom Modular, wie wichtig ein tolles Line-Up ist. Wir sind schon so etwas wie der kleine Bruder, aber wir wollen alle Altersschichten ansprechen und ein Festival für die Menschen in Aichach und Umgebung sein.“

„Dicht und Ergreifend“ rappte auf Bayerisch beim Stereowald-Festival im Aichacher Grubet 2015. In diesem Jahr sind die beiden Hip-Hopper beim Stereostrand-Festival am Start.

Stereostrand: Das sagen die Headliner Dicht & Ergreifend

Von Indie über Jazz bis hin zu Punkrock und Hip-Hop – für alle Musikgeschmäcker ist auf drei unterschiedlichen Bühnen etwas dabei. Neben regionalen Acts sind auch Bands aus Hamburg und London am Start. The Angelcy kommt sogar den weiten Weg von Israel nach Aichach. Musikalischer Höhepunkt am Samstagabend werden Dicht & Ergreifend sein. Die niederbayerische Band gibt es erst seit 2014. Die Hip-Hopper, deren Texte in bayerischer Mundart verfasst sind, standen schon 2015 in Aichach auf der Bühne. Damals noch recht unbekannt sind die Niederbayern mittlerweile eine große Nummer. In wenigen Wochen treten sie in der Münchner Olympiahalle auf. Als die Anfrage aus Aichach kam, mussten sie allerdings nicht lange nachdenken, wie Rapper Fabian Frischmann alias Lef Dutti erklärt: „Ich erinnere mich noch gut an unseren ersten Auftritt beim Stereowald. Die Atmosphäre war super und die Leute sehr nett. Die Besucher waren sehr herzlich und überhaupt nicht aufdringlich“, erinnert sich Frischmann, der das Stereostrand-Festival nicht nur auf der Bühne erleben möchte: „Wir wollen nicht nur spielen, sondern auch die Atmosphäre erleben. Darauf freuen wir uns.“

Auch die Besucher in Aichach dürfen sich freuen, und zwar auf „Wer schwankt hod mehr vom Weg“ – die neue Single von Dicht & Ergeifend. Frischmann: „Die haben wir erst einmal live gespielt. In Aichach sind wir dann eingespielt, das ist quasi eine Premiere.“

Lesen Sie auch den Artikel: Stereostrand-Festival: eine Party für Jung und Alt und den Artikel: Stereostrand-Festival 2019 in Aichach: Termin, Bands, Spielplan, Tickets sowie den Artikel: Stereostrand-Festival: Nicht nur Musikfans kommen auf ihre Kosten