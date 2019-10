vor 43 Min.

Das haben Workshops mit Tam-kobá zu bieten

Stimmung und Ausgelassenheit verbreitet die Samba-Percussiongruppe Tam-kobá bei ihren Auftritten wie hier beim Fête de la Musique in Friedberg in diesem Sommer.

Vor zehn Jahren hat Nataly Goldenbohm die Gruppe im Wittelsbacher Land gegründet. Worum es in Workshops im November geht.

Seit zehn Jahren trommelt die Percussion-Gruppe Tam-kobá im Landkreis Samba-Rhythmen und zeigt selbst gestaltete Choreografien. Im November haben nun Anfänger jeden Alters die Möglichkeit, das Samba-Trommeln bei Workshops in Adelzhausen für sich zu entdecken.

Adelzhausen: Tam-kobá hat 40 Mitglieder

Nataly Goldenbohm fing im Februar 2009 mit sechs Leuten an. Inzwischen zählt Tam-kobá etwa 40 Mitglieder. Deshalb gründete Goldenbohm 2018 zusätzlich zu ihrer ersten Gruppe in Aichach-Friedberg noch eine weitere in Hohenwart (Kreis Pfaffenhofen). Geübt wird wöchentlich: Montagabend in Aichach-Friedberg sowie Dienstagabend in Hohenwart bei Pfaffenhofen. Beim Unterricht ist Action angesagt. Zum einen geht es um das Erlernen des jeweiligen Instruments und der diversen Samba-Rhythmen mit speziellen Abfolgen. Zum anderen werden selbst kreierte Choreografien in Form von Bewegungsabläufen, Aufstellungswechseln und Schrittfolgen eingebaut. „Wir möchten natürlich mit der Gestaltung unseres Trommelprogramms nach und nach vorankommen, und ein gesunder Ehrgeiz darf hier auch ausgelebt werden“, erklärt Gründerin und Leiterin Nataly Goldenbohm. Allerdings sei es ihr sehr wichtig, dass sowohl die Gestaltung der Unterrichte als auch die Anzahl der Auftritte nicht in Freizeitstress ausarten. „Auch wenn man für das Trommeln schon eine gewisse Zeit investieren muss, am Ende soll das Hobby einfach nur Spaß machen und einen Ausgleich zum Alltag darstellen“, betont sie.

Adelzhausen: Zwei Workshop-Abende gibt es im November

Um Interessierten das Samba-Trommeln näherzubringen und einen eventuellen Einstieg in die Gruppe einfacher zu gestalten, bietet die Percussionistin im November zwei zusammenhängende Workshop-Abende an. Die Teilnehmer können diverse Instrumente ausprobieren, mehr über das Samba- Trommeln erfahren und erste Grundkenntnisse erwerben. Dazu wird auch angeboten, einmal bei einer Samba-Probe von Tam-kobá zuzuschauen oder mitzumachen.

Die Samba-Workshop-Termine finden am Donnerstag, 7. November, und Donnerstag, 14. November, von 18.30 bis 20.30 Uhr in Adelzhausen statt. Instrumente werden gestellt. Ebenso wird ein Cajon-Workshop angeboten. Dieser findet am Mittwoch, 6. November, und Mittwoch, 13. November, von 18.30 bis 20.30 Uhr in Adelzhausen statt. Auch hier werden die Instrumente gestellt.

Kontakt

Interessierte können sich unter Telefonnummer 0151/70810875 oder nataly.goldenbohm@freenet.de informieren; Informationen auch unter www.tamkoba.de.

