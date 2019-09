vor 51 Min.

Das hat das Volksbegehren in Aichach-Friedberg verändert

Vier Landwirte sind Blühbotschafter in Aichach-Friedberg. 160 Menschen übernehmen Patenschaft für vier Hektar Blühfläche

Von Gerlinde Drexler

„Bayern blüht auf“ – so lautet das Motto einer Schleppertour des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) durch ganz Bayern. Der BBV will damit auf das Engagement der Landwirtschaft für den Erhalt der Artenvielfalt aufmerksam machen. Auch im Landkreis machte der Schlepper Station. Hier engagieren sich unter anderem vier Landwirte als Blühbotschafter. Sie legten im Frühjahr Blühwiesen an, bei denen Interessierte für Teilflächen Patenschaften übernehmen konnten. Die Bilanz von Landwirten und BBV nach einem halben Jahr: Das Bewusstsein der Bevölkerung habe sich verändert.

Das Volksbegehren schlug hohe Wellen

Das Volksbegehren schlug im Frühjahr hohe Wellen. Vor allem die Landwirtschaft fühlte sich auf einmal als Schuldiger an den Pranger gestellt. Mit der Schleppertour will der BBV darauf hinweisen, dass die Landwirte Blühstreifen anlegen oder an Landschaftsprogrammen teilnehmen. Kreisbäuerin Sabine Asum: „Das machen wir nicht nur heuer, sondern schon immer.“ Kreisobmann Reinhard Herb ergänzt: „Ein Viertel der landwirtschaftlichen Flächen im Landkreis stehen unter irgendeinem Naturschutzprogramm.“

Neu entstanden war bei vier Landwirten im Landkreis im Frühjahr die Idee, Blühflächen anzulegen und dafür Paten zu suchen. Insgesamt vier Hektar Fläche, also rund 40000 Quadratmeter, verwandelten Andreas Karl (Kühbach), Isidor Held (Aindling), Wolfgang Lunz (Obergriesbach) und Peter Höger (Ingstetten bei Inchenhofen) in blühende Flächen. „Ein tolles Projekt“, fand der Kreisobmann, hätte sich aber etwas mehr Resonanz erhofft.

Wie kommt man auf die Idee von Blühpatenschaften?

Insgesamt 160 Paten zeichneten Anteile. Die meisten bei der Kühbacher Familie Karl, die 30000 Quadratmeter auf 120 Paten verteilte. Daran, wie er auf die Idee von Blühpatenschaften kam, kann sich Andreas Karl noch gut erinnern. Er hatte sich über die Diskussionen rund um das Volksbegehren geärgert: „Als Landwirt könnte dir das Messer in der Hose aufgehen.“ Er wollte etwas anbieten, damit die Bevölkerung ihre Bereitschaft zur Unterstützung zeigen kann. „Ein immenser Aufwand“ sei die Kommunikation mit den angehenden Paten gewesen, erzählt er. „Die wenigsten haben einfach gesagt, dass sie es machen würden.“ Eine Anruferin hätte sogar vorgeschlagen, Wege durch die Blühfläche anzulegen, um dort spazieren gehen zu können. Das sei nicht der Sinne einer Blühfläche, habe er ihr erklärt, sagt Karl.

Vor allem mit Handzetteln, die sie in Inchenhofen und Pöttmes verteilten, machte Familie Höger auf die Blühpatenschaften aufmerksam. Ihre 15 Paten kämen vor allem aus dem Bekanntenkreis, erzählt Christine Höger. „Wir hätten mehr Flächen angeboten, wenn mehr Bedarf gewesen wäre.“

Familie Held hing ein großes Plakat an ihrem Hof in Aindling auf. 23 Paten zeichneten für rund einen halben Hektar Fläche. „Wir haben überhaupt nicht einschätzen können, was auf uns zukommt“, sagt Isidor Held. Im kommenden Jahr will er erneut Blühflächen für Paten anbieten. Die Einnahmen daraus würden dem entsprechen, was er auf der Fläche erwirtschaften würde.

Eine seiner Paten ist Simone Gross, die damit etwas für die Artenvielfalt tun will. „Nicht jeder hat einen so großen Garten, um die Blühmischung anzubauen“, sagt sie.

Die Patenschaft ist nur ein Baustein

Für Verena Müller aus Kühbach ist die Patenschaft nur ein Baustein von mehreren. Was kaufe ich ein, könnte ich mit dem Rad fahren und das Auto stehen lassen – all diese Überlegungen gehören für sie zu dem ganzheitlichen Ansatz. Schuldzuweisungen, an wen auch immer, seien nicht richtig, betont sie.

Das Fazit von Kreisobmann Herb, der dem Volksbegehren von Anfang an sehr kritisch gegenüberstand: „Ganz umsonst war es nicht.“ Das Bewusstsein und die Erkenntnis, dass alle etwas tun müssen, sei bei vielen gewachsen.

