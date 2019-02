02.02.2019

Das hilft der Umwelt

Landkreis Aichach-Friedberg hat auf 40 Seiten Ideen zum schonenden Umgang mit Ressourcen gesammelt

Wie lassen sich Ressourcen schonen? Was kann der Landkreis zum Umweltschutz beitragen? Diesem Thema widmet sich seit einem Jahr die Kommunale Abfallwirtschaft am Landratsamt Aichach-Friedberg. Die Stelle hat schon einige Aktionen für das Projekt „Ressourcen schonendes Handeln des Landkreises“ durchgeführt und plant weitere.

In einer Pressemitteilung führt die Behörde als Beispiel die Abfall-App des Landkreises an. Bürger können damit kostenlos funktionstüchtige Gegenstände in einen Verschenkemarkt einstellen oder danach suchen. Mehrwegbecher für Kaffee zum Mitnehmen, mit der eigenen Box zum Metzger gehen und damit Plastiktüten vermeiden, Brotzeitdosen aus Edelstahl für Erstklässler oder Seife statt Duschgel – all das steht auf der Agenda.

Zum Aktionskatalog gehört auch das Repair Café in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule. In diesem Jahr gibt es vier Termine, jeweils am Samstag, 16. Februar, 6. April, 1. Juni und 19. Oktober. Das Repair Café findet jeweils von 13.30 bis 16 Uhr in der Tagesstätte der Caritas in Aichach statt. Seit August gibt es außerdem einen Ideenkatalog, der 40 Seiten mit Angeboten, Tipps und Anregungen zum Ressourcenschutz im Landkreis umfasst. Die Broschüre gibt es online auf der Homepage des Landkreises Aichach-Friedberg. (AN)

Themen Folgen