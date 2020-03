vor 52 Min.

Das ist der neue Gemeinderat in Todtenweis

Plus Im Gemeinderat in Todtenweis sitzen künftig fünf neue Mitglieder, darunter zwei Rückkehrer.

Von Johann Eibl

Bei Kommunalwahlen rücken alle sechs Jahre auch bislang weniger bekannte Gesichter ins Blickfeld. Diese Aussage trifft in Todtenweis in jedem Fall auf Kilian Leopold zu. Der Mann, der sich in der Vorwoche bei einer Bürgerversammlung als Leiter eines Hofladens zu Wort meldete, wurde am Sonntag zum Stimmenkönig. 1135 Stimmen entfielen auf Kilian Leopold, der als Nummer eins auf der Liste Zukunft für Todtenweis angetreten war. Das sind 16,16 Prozent. Damit landete er sogar vor Bernhard Riß (1087 Stimmen), der bei der Bürgermeisterwahl Konrad Carl unterlegen war.

Das sind die Gemeinderatsmitglieder in Todtenweis 1 / 2 Zurück Vorwärts Zukunft für Todtenweis Kilian Leopold (neu) 1.135 Stimmen Bernhard Riß (neu) 1.087 Ulrich Siegmund (neu) 895 Konrad Eichner (neu) 853 Franz Färber 753 Nachrückerin Sabrina Specht (neu) 699

CSU/FW, Bürgerwille 2002 Petra Wackerl 1.432 Peter Haberl 1.102 Richard Eberle 1.033 Michael Hofberger 931 Siegfried Wittmann 912 Andreas Berger (neu) 886 Thomas Eberle 853 Nachrücker Jakob Mägele (neu) 674 Carl lag auf der anderen Liste, die von der CSU, den Freien Wählern Todtenweis und dem Bürgerwillen 2002 Todtenweis gebildet worden war, mit 1552 Stimmen klar vorne. Petra Wackerl, die Dritte Bürgermeisterin, landete dahinter, Richard Eberle, der Zweite Bürgermeister, reihte sich hinter Peter Haberl ein. Andreas Berger, technischer Leiter des Wasserverbands Lechraingruppe, schaffte erstmalig den Einzug in den Gemeinderat. Gemeinderat in Todtenweis: Kräfteverhältnis ist ausgeglichen Neu in diesem Gremium sind neben Leopold und Riß vom Bündnis Zukunft für Todtenweis auch Ulrich Siegmund und Konrad Eichner. Peter Wolf jun. und Monika Schieferle, die im Laufe der vergangenen Jahre in diesen Kreis nachrückten, landeten auf den hinteren Plätzen und scheiden somit aus. Drei weitere Mitglieder des aktuellen Gemeinderats traten zur Wahl 2020 nicht mehr an: Manfred Schlecht, Michael Ostermair und Cornelius Jakob. Einigermaßen ausgeglichen ist ab 1. Mai das Kräfteverhältnis zwischen den beiden Todtenweiser Gruppierungen im Gemeinderat. CSU, Freie Wähler und Bürgerwille 2002 Todtenweis sind mit acht Kommunalpolitikern (inklusive Bürgermeister Konrad Carl) dort vertreten. Das Bündnis Zukunft für Todtenweis, das sich erst vor einigen Monaten gegründet hat, ist mit fünf Kandidaten präsent; allein Franz Färber hat jetzt bereits dort seinen Platz. Wie bei Bernhard Riß handelt es sich auch bei Ulrich Siegmund um einen Rückkehrer in den Gemeinderat von Todtenweis. Mehr zur Kommunalwahl in Todtenweis lesen Sie hier: Konrad Carl bleibt Bürgermeister in Todtenweis

