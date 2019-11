Das sind die Kuriositäten aus dem Aichacher Archiv

Plus Christoph Lang stellt Schätze des Stadtarchivs vor. Von Beschwerdeschreiben über Reiseberichte bis hin zu einem geheimen Tagebuch.

Als Anfang der 90er-Jahre in Aichach Parkgebühren eingeführt wurden, waren viele Aichacher verärgert. Aus Protest bezahlten sie auch weiterhin nichts fürs Parken. Das hatte viele Strafzettel zur Folge, was die Betroffenen erst recht auf die Palme brachte. Unzählige Beschwerdeschreiben gingen daraufhin bei der Stadt ein. Sie reichen mengenmäßig aus, um drei Ordner zu füllen. Wer künftig einmal die Mentalität der Aichacher und die Stadtgeschichte erforschen will, findet diese Ordner im Stadtarchiv.

Aichach: Archivar Lang stellt Kuriositäten vor

Solche und andere Kuriositäten beziehungsweise Schätze stellte Archivar Christoph Lang jetzt bei einer Führung durch das Stadtarchiv vor. Diese passte als Teil der Paarkunst 2019 bestens zum Motto des Kunstprojekts „Paar Kunst enthüllt“. 15 Zuhörer machten sich mit Lang auf in die Vergangenheit. Da die Stadtmitarbeiter von heute entscheiden, was für die nächsten Generationen aufbewahrt wird, betonte Lang: „Wir schreiben heute die Geschichte von morgen.“ Langs Büro im zweiten Stock des Stadtmuseumgebäudes ist umgeben von rund 1000 Regalmetern Archivgut.

Darunter befinden sich auch viele spannende Zeitdokumente wie das kleine Büchlein eines 18-jährigen Kupferschmieds aus Aichach, der Mitte des 19. Jahrhunderts auf Wanderschaft ging und sogar bis nach Ljubljana (Slowenien) und Zagreb (Kroatien) kam. Reiseberichte waren in früheren Jahren eher eine Seltenheit, weil viele Bürger nicht weit aus ihrer Stadt herauskamen. Deshalb ist auch ein Buch des Franziskanerpaters Theodor Krump eindrucksvoll, in dem er vor 300 Jahren als erster Europäer Äthiopien beschreibt. Etwa 1000 Euro hat die Stadt Aichach vor einigen Jahren für dieses Buch bezahlt.

Wie Lang den Zuhörern berichtete, kauft die Stadt vor allem bei Antiquariaten und Auktionshäusern, die ihre Kataloge mittlerweile auch online präsentieren, neue Archivstücke ein. Viele der besonderen Dinge sind eher zufällig im Aichacher Archiv gelandet. So gab es im Reichsmuseum in Stockholm einst eine Abteilung Deutscher Zunftaltertümer. Als diese Sparte 1911 wegen einer Neuausrichtung des Museums aufgelöst wurde, deckten sich viele deutsche Städte mit Exponaten wie Zunftzeichen, -truhen und -stangen ein. So sind im Archiv unter anderem die Zunftordnungen der Brauer, Krämer und Schäffler zu finden. Einer der Vorgänger Langs war übrigens der ehemalige Bürgermeister, Brauereibesitzer und Chronist Lorenz Aloys Gerhauser, der ab 1835 das erste richtige Archiv der Stadt angelegt hat.

Aichach: Urkunde vom bayerischen Kurfürsten Max Emanuel

Eine besonders prächtige Urkunde im Archiv stammt vom Bayerischen Kurfürsten Max Emanuel, der Aichach im Juni 1682 die Stadtrechte bestätigte. Ein herausragender Tag in der Geschichte der Paarstadt war auch der 28. Mai 1914. Damals besuchten König Ludwig III. und seine Gattin die Stadt. Davon zeugt nicht nur ein eigens angelegtes Fotoalbum. Da Aichach an diesem Tag imposant herausgeputzt sein sollte, wurden Zeichnungen von allen Privathäusern mit entsprechenden Girlanden und Dekorationen angefertigt.

Besonders gefragt bei den Benutzern des Archivs sind neben alten Zeitungen auch alte Standesamtsbücher. Mit diesen können laut Lang vielfältige Forschungen betrieben werden, egal, ob es um die Geburtsdaten der Urgroßeltern geht, Namensforschung, beliebte Heiratsmonate oder Kindersterblichkeit. Für einige Lacher sorgte Langs Forschungsergebnis, dass in Griesbeckerzell früher deutlich mehr uneheliche Kinder zur Welt kamen als in Aichach und Gallenbach. Das lag nach Angaben des Archivars unter anderem daran, dass in Zell viele arme Bürger lebten, die oft auch gar nicht das vorgeschriebene Grundeinkommen zum Heiraten hatten.

Das vermutlich kurioseste Stück im Aichacher Stadtarchiv ist das Tagebuch des Gallenbacher Volksschullehrers Ignaz Meyer, der seine bewegten Erlebnisse der Jahre 1870 bis 1879 komplett in Geheimschrift verfasst hat (wir berichteten). Die Zahlen und Zeichen wurden im Archiv entschlüsselt.

Aufgabe des Archivs

Prinzipiell ist es Aufgabe eines Archivs, Schriftgut zugänglich zu machen. Grundbücher, Standesamtsbücher und Sitzungsprotokolle sollen auch für Rechtssicherheit sorgen. In Aichach werden aber nur fünf bis zehn Prozent der Schriftstücke der Kommune archiviert, weil das Archiv sonst überquellen würde. Derzeit lagern im zweiten Stock des Stadtmuseums in der Schulstraße 2 rund 1000 Regalmeter Archivgut.

Alter der Schriftstücke

Wenn in einer Akte 30 Jahre kein neuer Eintrag mehr gemacht wurde, kann sie archiviert und eingesehen werden. Standesamtsbücher sind erst seit 2009 öffentlich zugänglich. Angaben zu einzelnen Personen und Familien in den Büchern dürfen aber erst 110 Jahre nach dem Geburtseintrag, 80 Jahre nach dem Heiratseintrag oder 30 Jahre nach dem Sterbeeintrag eingesehen werden.

Nutzer des Archivs

Zu den Besuchern des Archivs zählen Historiker und Geschichtsfreunde aller Art. Wer Ahnenforschung betreiben will oder die Geschichte seines Ortes nachzeichnen will, dürfte im Stadtarchiv richtig sein. Häufig suchen Schüler nach Material oder historischen Unterlagen für ein Referat. Dabei werden sie oft auch in den unzähligen Zeitungsbänden fündig, die seit 1865 im Archiv aufbewahrt werden.