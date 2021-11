Schwabens bester Schreinermeister 2020 kommt aus Zahling

Plus Die Ehrung folgt verspätet: Der 26-jährige Simon Achter hat im Jahr 2020 als Bester abgeschnitten. Danach packt er gleich die nächste Weiterbildung an.

Wer den Verkaufsraum der Schreiner Achter & Baumgartner in Dasing betritt, dem sticht ein ganz spezielles Möbelstück sofort ins Auge: Ein Präsentationsmöbelstück aus Eiche und Mineralguss mit einem integriertem 43-Zoll-Touchscreen. Was auf den ersten Blick gar nicht nach dem Werk eines Schreiners aussieht, ist aus der Hand des besten schwäbischen Schreinermeisters des Jahres 2020: Simon Achter.