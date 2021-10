Unbekannte sengen Wegweiser zum Dasinger Impfzentrum an

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigungen rund ums Dasinger Impfzentrum. Unbekannte besprühen Schilder mit Farbe und bringen impfkritische Aufkleber an.

Die Aichacher Polizei ermittelt wegen "gemeinschädlicher Sachbeschädigung" rund ums Dasinger Impfzentrum. Dort haben in der Nacht zum Donnerstag Unbekannte deutliche Spuren hinterlassen.

Mehrere Wegweiser zum Impfzentrum sind beschädigt

Laut Polizei beschädigten ein oder mehrere Täter im Umfeld des Impfzentrums in der Carl-von-Linde-Straße mehrere Verkehrsschilder. Außerdem sengten sie verschiedene Wegweiser zum Impfzentrum vermutlich mit einem Bunsenbrenner an. Unter anderem ist auch der Wegweiser an den nahe gelegenen Ausfahrten der B300 betroffen. Damit nicht genug: Die Täter besprühten einige Schilder mit Farbe und brachten Aufkleber mit impfkritischen Texten an.

Die Aichacher Polizei hofft auf Zeugenhinweise in Sachen Impfzentrum

Die Schadenshöhe wird derzeit auf einen niedrigen vierstelligen Bereich geschätzt. Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 08251/8989-0. (jca)