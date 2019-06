vor 23 Min.

Debatte über Häuser in Reicherstein

Pöttmeser Rat tut sich schwer mit Entscheidungsfindung

Der geplante Bau von zwei Wohnhäusern im Pöttmeser Ortsteil Reicherstein beschäftigte den Pöttmeser Marktgemeinderat. Während die Räte im Fall des einen Hauses, das im Norden im bisherigen Außenbereich entstehen soll, einer Einbeziehungssatzung zustimmten, sorgte der andere Fall für längere Diskussionen. Hier soll am nordwestlichen Ortsende an der Wallerdorfer Straße ein Wohnhaus mit Nebengebäuden entstehen – ebenfalls im Außenbereich.

Während CSU-Fraktionssprecher Mirko Ketz keinen Grund für eine Ablehnung sah, äußerte sich Thomas Huber (Bürgerblock) kritischer: „Ich finde, dass wir Reicherstein nicht unendlich wachsen lassen sollten.“ In den Ortschaften gebe es so viele freie Flächen. Statt dort zu bauen, fänden dagegen viele Bauvorhaben an den Ortsrändern statt. Er erinnerte an einen früheren Beschluss, wonach Reicherstein an dieser Stelle nicht noch weiter nach außen vergrößert werden sollte. Claus Kopold (CSU) war nach eigener Aussage „hin- und hergerissen. Reicherstein darf wachsen. Aber es ist halt an der verkehrten Seite“, erklärte er.

Barbara Pawel (Bürgerblock) brachte schließlich ein Argument für das Bauvorhaben ein, das die große Mehrheit der Gemeinderäte mittragen konnte: Auf der gegenüberliegenden Seite stehe ebenfalls ein Haus. Der Ort schließe somit mit diesem Grundstück ab. Der Beschluss fiel mit 16:3 Stimmen. Die Gegenstimmen kamen von Manfred Graser, Thomas Huber (beide Bürgerblock) und Claus Kopold (CSU).

Einstimmig beschloss der Gemeinderat, bei der Bündelausschreibung des Bayerischen Gemeindetags für die kommunale Strombeschaffung von 2020 bis 2022 weiter auf Ökostrom zu setzen. Der Arbeitspreis steigt netto von 2,25 Cent deutlich auf 4,97 Cent pro Kilowattstunde. Die Mehrkosten pro Jahr für den Ökostrom belaufen sich auf einen Betrag von 1450 Euro. (nsi)

