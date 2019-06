00:33 Uhr

Debatte über Skaterplatz

Wackerl fordert Geld

Petra Wackerl forderte am Ende der Gemeinderatssitzung in Todtenweis ihre Kollegen auf, noch einmal über die Wiederöffnung des Skaterplatzes nachzudenken. Bürgermeister Konrad Carl sagte: „Die Banden sind alle eingerissen, es besteht derzeit erhöhte Unfallgefahr.“ Normale Banden an Skaterplätzen wiesen eine Höhe von 80 Zentimetern auf. „Unsere hat 112 Zentimeter. Wenn wir hier Platten außerhalb der Norm einbauen, kostet das bis zu 35000 Euro“, so Carl.

Petra Wackerl mahnte: „Das ist kein gutes Renommee für unsere Gemeinde, und die Kinder spielen trotzdem dort draußen.“ Michael Hofberger regte an, sich auf Sponsorensuche zu begeben. Wackerl blieb jedoch hartnäckig: „Wir sollten im nächsten Haushalt dafür Mittel bereitstellen.“ (mgw)

Themen Folgen