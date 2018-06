12.06.2018

Decken halten beim Freiluftkino-Start warm

Beim ersten Film unter freiem Himmel in Aichach hält das Wetter und ein Schauspieler erzählt

Der Wettergott meinte es nicht gerade gut mit dem Start der Freiluftsaison am Samstagabend im Aichacher Cineplex-Kino. Mehrfach mussten die Sitzgelegenheiten zuvor vom Regenwasser getrocknet werden, um die Premiere mit der vielversprechenden Tragikomödie „Arthur und Claire“ nicht buchstäblich ins Wasser fallen zu lassen.

Wenngleich sich die Gewitterwolken kurz vor Filmbeginn verzogen, hatten doch viele Freiluftfans die heimische Couch dem Liegestuhl auf der Cineplex-Terrasse vorgezogen. Dabei wäre ein Besuch nicht nur wegen des sehenswerten Films durchaus lohnenswert gewesen. Hatte sich doch mit Rainer Bock ein international bekannter deutscher Schauspieler angesagt, der in „Arthur und Claire“ eine tragende Nebenrolle spielt.

Mandy Römer ist eine der gut 30 Freiluftfans, die das Wetter nicht von einem Freiluftkinobesuch abgehalten hat. Sie sagt „Ich wäre mit meinem Mann auch bei Regen gekommen. Erstens wollte ich den Film unbedingt sehen. Und zweitens interessierte mich der Schauspieler Rainer Bock.“ Dieser erzählte dann auch vor Filmbeginn in seiner humorvollen Art von seinem schauspielerischen Leben. Der Wahlmünchner ist nach zehn Jahren am Residenz-Theater (2001-2011) „ein bisschen theatermüde geworden“ und hat in den letzten Jahren an mehreren Kinoproduktionen mitgewirkt.

„Arthur und Claire“, die deutsch-niederländisch-österreichische Coproduktion basiert auf dem gleichnamigen Theaterstück von Stefan Vögel. Darin trifft der unheilbar an Lungenkrebs erkrankte Arthur (Josef Hader) in Amsterdam den Arzt seines Vertrauens (Rainer Bock), der ihn am nächsten Tag mit zwei Spritzen erlösen soll. Im Hotel bestellt er sich besten Rotwein und ein Filet mignon – und trifft auf Claire (Hannah Hoekstra), die er gerade noch davon abhalten kann, sich mit Tabletten das Leben zu nehmen. Zwei Menschen mit Todessehnsucht, die unterschiedlicher nicht sein können, treffen aufeinander und kommen sich näher.

Kinoleiter Michael Riedlberger hatte mit seinem Team alles für einen gelungenen Start der Freiluftsaison getan: Bei einer Verlosung gab es Freikarten zu gewinnen. Alle Liegestühle waren mit wärmenden Decken versehen. Im Falle eines Regenschauers wäre sogar ein Wechsel in den Kinosaal möglich gewesen – doch das Wetter hielt. Ab 24. Juli bis zum 9. September ist täglich eine Vorstellung unter freiem Himmel geplant, davor immer am Wochenende jeweils freitags und samstags nach Einbruch der Dunkelheit. (zm)

Themen Folgen