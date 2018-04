vor 25 Min.

Dem BCA geht’s „nass nei...“

Das Mariensingen in Aichach gehörte zu den kulturellen Veranstaltungen, die gut ankamen.

Duschen im Clubheim sind kaputt

Dem BC Aichach geht’s buchstäblich „nass nei“. Nach den Heimspielen fließt in den Umkleide- und Sanitärbereich das Duschwasser nicht mehr ordnungsgemäß ab. Der Grund: Die Armaturen sind stark verkalkt. Nun müssen die Duschen erneuert werden.

Laut Schreiben des Zweiten Vorsitzenden Franz Ziegler hat der BCA die Stadt um einen Zuschussantrag gebeten. Laut Angebot der Firma Schweighofer belaufen sich die Kosten für die Renovierung auf knapp 12300 Euro. Der Finanzausschuss des Aichacher Stadtrates bewilligte am Montag gemäß den Sportförderrichtlinien einen Zuschuss in Höhe von 1750 Euro. Ein gleichlautender Zuschussantrag wurde auch an den BLSV (Bayerischer Landessportverband) gestellt.

Der Waldkindergarten „Aichhörnchenkobel“ in Blumenthal plant, die Kindergartenplätze ab dem Kindergartenjahr 2018/19 von bislang 19 auf künftig 30 Plätze zu erhöhen. Eine zusätzliche Toilette muss aufgestellt werden. Weil der Bedarf vorhanden sei, sagte der Finanzausschuss einstimmig Ja.

Der neue Kulturreferent Helmut Beck (CSU) legte einen Bericht über die städtische Kulturszene im vergangenen Jahr vor. Insgesamt sorgten elf Veranstaltungen unter Federführung der Stadt für Unterhaltung und Kurzweil. Die Einnahmen beliefen sich auf 14700 Euro, die Ausgaben auf 36500 Euro. Das Kulturcafé konnte mit acht Veranstaltungen punkten, auch bayerische Darbietungen („Aufgspuit in Oacha“), Veranstaltungen mit Operette und Musik oder das Mariensingen kamen recht gut an. (gps)