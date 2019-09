vor 5 Min.

Demenz steht im Mittelpunkt

Landkreis Aichach-Friedberg beteiligt sich mit Vortrag und Parcours an bayernweiter Aktion

Mit einem Aktionsabend beteiligt sich das Landratsamt Aichach-Friedberg am Donnerstag, 19. September, in Aichach an der ersten Bayerischen Demenzwoche.

Ab 18 Uhr können sich die Bürger über das Krankheitsbild Demenz sowie über regionale Betreuungs- und Unterstützungsangebote für Menschen mit Demenz im Kreisgut informieren. Daneben soll mit Aktionen, wie etwa mit einem Demenzparcours auf die Bedürfnisse demenzkranker Menschen hingewiesen und Einblick in deren Sinnes- und Erfahrungswelt gegeben werden.

Um 19 Uhr folgt ein Vortrag von Ute Streicher zum Thema: „Die Welt mit den Augen von dementen Menschen sehen“. Die Neurologin und Leiterin der Memory-Klinik der Hessingstiftung in Augsburg referiert über die veränderte Erlebnis- und Gefühlswelt sowie die Einschränkungen von Demenzpatienten, da deren Verhalten und Äußerungen oft schwer zu verstehen sind.

Die Veranstaltung soll dazu beitragen, Verständnis für Probleme im Alltag mit dementen Menschen zu wecken und Lösungswege aufzeigen.

Aufgrund der demografischen Entwicklung kann davon ausgegangen werden, dass die Zahl der Demenzkranken im Freistaat von derzeit über 240000 Menschen mit Demenz bis zum Jahr 2030 auf 300000 ansteigt. Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege möchte daher mit der Bayerischen Demenzwoche, die vom 13. bis 22. September stattfindet, die Gesellschaft zum Thema Demenz sensibilisieren.

Neben vielen Organisationen und Verbänden bayernweit veranstalten die Betreuungsstelle und die Seniorenberatung des Landratsamtes Aichach-Friedberg sowie das Gesundheitsamt im Rahmen der Gesundheitsregion plus die Veranstaltung im Kreuzgratgewölbe des Landratsamtes, Am Plattenberg 12 im Kreisgut. Der Eintritt ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. (AN)

