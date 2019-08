07:02 Uhr

Der AN-Sommerkrimi: Unsere Leser spielen Kommissar

Unser Sommerkrimi startet! Wer ist der Mörder? Wie könnte es weitergehen? Rätseln Sie mit und gewinnen Sie!

Damit es in den nächsten Wochen nicht an spannendem Lesestoff fehlt, haben wir einen Lokalkrimi geschrieben. Darum geht’s: Sechs Menschen aus einem Dorf werden zu einem Krimi-Dinner eingeladen. Nach dem dritten Löffel Suppe gibt es einen Toten – doch anders als beim Krimi-Dinner ist er wirklich tot. Nun muss eine Kommissarin ermitteln.

Sommerkrimi: Leser rätseln mit

Das Besondere an unserem Sommerkrimi ist: Sie dürfen nach jeder Folge miträtseln und ermitteln. Spielen Sie Kommissar und schreiben Sie uns, wer der Mörder sein könnte.

Insgesamt gibt es vier Folgen unseres frei erfundenen Sommerkrimis, der in den nächsten Wochen jeweils am Freitag erscheint. Unter allen Teilnehmern verlosen wir zehn „Mordgeschichten“-Bücher.

Wer dem Mörder auf die Spur kommen will, kann seinen Verdacht per E-Mail (redaktion@aichacher-nachrichten.de) oder per Post an Aichacher Nachrichten, Redaktion, Stadtplatz 28, 86551 Aichach schicken.

Die Redaktion sammelt alle Einfälle und veröffentlicht die spannendsten Beiträge.

Hier geht's zum Sommerkrimi mit weiteren Bildern und Videos vom Fotoshooting: Teil 1

